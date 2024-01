Lift 2 ci sarà? Cosa sappiamo finora

Lift è appena uscito su Netflix ed è pronto a diventare uno dei film d'azione più visti sulla piattaforma di streaming. L'ultima parola spetterà al pubblico ma, ad ogni modo, questo heist movie in pieno stile Lupin si presenta davvero bene raccontando una storia divertente, spensierata e anche molto coinvolgente, fin dai primi minuti del film. Ma dopo aver visto Lift e averne apprezzato la coerenza narrativa, cosa possiamo dire su un eventuale seguito del film? Lift 2 ci sarà oppure no? Vediamo cosa sappiamo finora.

Lift: la trama

Lift racconta la storia di una banda internazionale di rapinatori guidata da Cyrus Whitaker che cerca di sottrarre cinquecento milioni di dollari in oro dal passeggero di un aereo a dodicimila metri da terra.

Lift 2 ci sarà?

Quando è arrivato su Netflix, il film Lift è stato annunciato come film unico senza parlare mai di sequel o prequel ma sappiamo bene che sarà il successo di pubblico sulla piattaforma di streaming a decretare un possibile continuo della storia oppure no. Dato il finale, risolutivo da un lato ma comunque aperto a possibili nuove avventure, Lift potrebbe avere senza problemi un seguito così come molteplici nuovi capitoli ma starà tutto a quanto saranno alte le visualizzazioni. Come accade per le serie tv, anche i film che hanno un successo che ripaga i costi di realizzazione spesso vengono riconfermati con nuovi episodi. Sarà questo il caso di Lift? Qualcosa ci dice di sì ma staremo a vedere.

Lift 2, quando esce su Netflix

Se dovesse essere riconfermato con un sequel, Lift 2 potrebbe uscire su Netflix nel 2025.