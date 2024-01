Lift: il cast completo del nuovo heist movie di Netflix

Lift è il nuovo film heist di Netflix di F. Gary Gray con un cast pieno di volti noti al pubblico del piccolo e grande schermo e una trama piena di azione e colpi di scena. La storia è quella di una banda internazionale di rapinatori guidata da Cyrus Whitaker che cerca di sottrarre cinquecento milioni di dollari in oro dal passeggero di un aereo a dodicimila metri da terra. Ma chi c'è nel cast di Lift? Scopriamolo insieme in questo approfondimento sul cast completo del nuovo film Netflix Lift.

Lift: la trama

Nel nuovo film del regista F. Gary Gray una banda di esperti criminali guidati da Cyrus Whitaker (Kevin Hart) viene reclutata per fare ciò che sa fare meglio, ovvero prelevare 500 milioni di dollari in oro da un aereo passeggeri, per fare ciò che sanno fare meglio, cioè prelevare 500 milioni di dollari in oro da un aereo passeggeri, ma devono farlo in volo a 40.000 piedi.

Lift: il trailer

Lift: il cast completo del film Netflix

Kevin Hart nei panni di Cyrus Whitaker

Cyrus e la sua fedele banda sono specializzati nel rubare opere d'arte a persone che non meritano di possederle. Dopo un piccolo errore, compiuto a Venezia, che potrebbe chiudere la carriera, Cyrus accetta di aiutare l'agente dell'Interpol Abby Gladwell a intercettare dieci tonnellate d'oro destinate a una ricompensa per il terrorismo, in cambio della piena immunità per sé e per i suoi complici.

Gugu Mbatha-Raw che interpreta Abby Gladwell

L'agente dell'Interpol Abby rimpiange i cinque giorni felici trascorsi con Cyrus quando lavorava sotto copertura a Parigi, mesi prima che lui la trovasse di nuovo a Venezia, quindi non è contenta quando il suo capo Huxley le chiede di arruolare Cyrus per la missione oro. Le cose, però, poi cambieranno tra i due nel corso del film.

Vincent D'Onofrio come Denton

Denton è un caro amico di Cyrus, si traveste per partecipare alle rapine della squadra, ma ora è pronto a vivere una nuova avventura insieme alla banda di Cyrus.

Úrsula Corberó come Camilla

Camilla, la donna di punta della troupe, una ragazza di origine spagnola che sa pilotare aerei e che sarà cruciale nel colpaccio della banda dei ladri di Cyrus.

Billy Magnussen nei panni di Magnus

Entusiasta scassinatore di casseforti e spiritoso, Magnus non vede l'ora di affrontare la sfida di aprire il caveau d'oro su un aereo in volo.

Yun Jee Kim come Mi-Sun

L'esperta di elettronica Cyrus Mi-Sun si diverte a manipolare le tecnologie a suo piacimento e sarà d'aiuto nella missione della banda di Cyrus.

Viveik Kalra che interpreta Luc

Luc è un ingegnere premuroso con una bella mente, ma avrà il coraggio di fare il suo lavoro in questo colpaccio pericolosissimo?

Jean Reno nei panni del cattivo Lars Jorgensen

Lars Jorgensen è il grande cattivo della storia. Si tratta di un ricco banchiere che collabora con criminali e terroristi per arricchirsi e creare caos nel mondo. Progetta di usare 500 milioni di dollari in oro per seminare altro caos.

Sam Worthington come Dennis Huxley

Dennis è il capo di Abby all'Interpol ed è l'uomo che la convince a collaborare con il gruppo di ladri di Cyrus per impedire che i lingotti d'oro vengano portati da Lars. Ha un carattere brusco ed è il primo che nelle difficoltà è disposto a uccidere perfino i suoi collaboratori.