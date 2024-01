Lift: dove è stato girato il film Netflix, tutte le location italiane e internazionali

Lift è il nuovo heist movie di Netflix pronto a diventare uno dei maggiori successi della piattaforma di streaming di questo 2024. Diretto da F. Gary Gray e con un cast stellare che vede la presenza di Jean Reno, Kevin Hart, Úrsula Corberó e molti attri attori noti del piccolo e grande schermo, Lift è un film action che racconta come una banda di ladri cerca di sottrarre cinquecento milioni di dollari in oro dal passeggero di un aereo a dodicimila metri da terra. Appena si inizia a vedere il film si capisce subito la sua portata date le numerose location italiane e internazionali. Ma dove è stato girato Lift? Quali sono tutte le location del nuovo film heist di Netflix? Scopriamolo insieme.

Lift : la trama

Nel nuovo film del regista F. Gary Gray, una banda di esperti criminali guidati da Cyrus Whitaker (Kevin Hart) viene reclutata per fare ciò che sa fare meglio, ovvero prelevare 500 milioni di dollari in oro da un aereo passeggeri. Per fare ciò che sanno fare meglio, cioè prelevare 500 milioni di dollari in oro da un aereo passeggeri, ma devono farlo in volo a 40.000 piedi! Interpretato da Kevin Hart, Gugu Mbatha-Raw, Vincent D'Onofrio, Úrsula Corberó, Billy Magnussen, Jacob Batalon, con Jean Reno e Sam Worthington, LIFT arriva su Netflix il 12 gennaio 2024.

Lift: le location italiane

Venezia

Venezia è la città con cui si apre Lift e che è protagonista di tutta la prima parte della storia facendo da sfondo per il primo colpo grosso della squadra di ladri di Lift. Le aree della città interessate dalle riprese sono state quelle di Piazza San Marco, Riva degli Schiavoni, Palazzo Ducale, Ponte di Rialto, Rio dei Gesuiti, Combo Hotel in Campo dei Gesuiti, l'Arsenale, il Canal Grande, La scuola grande San Rocco, decorata con imponenti capolavori di Tiziano e Tintoretto, che è servita per le riprese d'interni della casa d'aste nella sequenza iniziale del film, i Carmini coinvolgendo, quindi i sestieri di San Marco, Dorsoduro, Cannaregio e Castello.

Inoltre, nel film, è possibile vedere anche il Mose, il sistema di protezione contro l'acqua alta di Venezia che è stato sollevato proprio come accade durante le maree eccezionali nella laguna veneziana diventando parte stessa del film.

Trieste

Anche Trieste è protagonista del film e viene mostrato più volte il castello e il parco di Miramare che diventa la dimora del grande cattivo del film, Lars Jorgensen, interpretato da Jean Reno. Nel film, però, il castello di Miramare di Trieste viene mostrato come se fosse una località in Toscana.

Cortina d'Ampezzo

Il cast e la troupe hanno girato la scena finale di Lift tra panorami spettacolari in cima alla catena montuosa delle Alpi dolomitiche.

Lift: le location internazionali

Londra

Le riprese notturne a Londra hanno incluso le riprese presso la Sky Pool di fronte all'ambasciata americana a Londra. La Sky Pool è l'unica piscina al mondo sospesa tra i tetti di due edifici. La piscina, lunga 25 metri e disponibile solo per i residenti dell'edificio, è cristallina e sembra galleggiare nel cielo.

Belfast, Contea di Antrim nel Nord dell'Irlanda

Molte delle scene interne del film sono state realizzate nella base di produzione principale del film, gli Har- bour Studios, tra cui l'appartamento di Cyrus, varie parti dell'interno dell'aereo (prima classe, business class, classe economica e stiva), il centro di volo di Bruxelles e la sicurezza dell'aeroporto di Heathrow. Le riprese si sono svolte anche presso i Loop Studios per il lavoro di gimbal e la cabina di pilotaggio del jet stealth e presso i Titanic Studios.

In città Lift ha filmato il famoso Crown Liquor Saloon, aperto per la prima volta nel 1850 con il nome di The Railway Tavern e divenuto famoso negli ultimi 200 anni per i suoi pavimenti a mosaico, il soffitto intagliato e gli "snugs", piccole aree private dove si sedevano in epoca vittoriana le signore, i ricchi e chiunque non volesse essere visto in un pub. Perfetto per chi sta pianificando una rapina! Le scene di preparazione del colpo da parte della banda di Cyrus si svolgono in un hangar per aerei si sono svolte in un hangar per aerei in una base militare in pensione a Ballykel- ly, un villaggio a nord di Belfast.

La struttura di 621 acri è stata aperta nel 1941 come Royal Air Force Ballykelly, o più semplicemente RAF Ballykelly. Ha chiuso nel 1971, quando il sito è stato ceduto all'esercito britannico come Shack- leton Barracks and Airfield, dismesso e venduto a un investitore privato nel 2016. Il sito si trova sulle rive del Lough Foyle.

Quando esce Lift su Netflix

Lift debutterà su Netflix il prossimo 12 gennaio 2024.