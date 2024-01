Lift, su Netflix, è un film d'azione piacevolissimo

Lift

Amanti degli heist movies, questo articolo è per voi perché su Netflix è appena arrivato Lift, un nuovo film heist che amerete. Un film tutto azione e divertimento con un cast stellare e girato in location mozzafiato, tra cui anche Venezia. Per chi non dovesse sapere cosa sono i film heist ve lo spieghiamo subito: si tratta di storie di "colpi grossi", cioè film che raccontano rapine incredibili con bande di criminali alle prese con la rapina del secolo e la polizia che gli sta alle calcagna. Negli ultimi anni questo genere di film, che è sempre esistito, ha subito un'impennata di popolarità dopo il successo de La casa di carta, serie Netflix che rientra appieno in questo genere di racconto e oggi, la piattaforma di streaming, ha deciso di arricchire il suo catalogo dedicato agli heist con un nuovo film: Lift.

Si tratta di un film con un cast d'eccezione che vede la presenza di attori del calibro di Jean Reno ma anche di star diventate famose solo negli ultimi anni come Úrsula Corberó de La casa di carta che è parte del cast insieme a Kevin Hart, Vincent D'Onofrio e molti altri ancora. La storia? È quella di una banda internazionale di rapinatori guidata da Cyrus Whitaker (Kevin Hart) che cerca di sottrarre cinquecento milioni di dollari in oro dal passeggero di un aereo a dodicimila metri da terra.

Tanta l'adrenalina in questo film, così come l'ironia ma anche un pizzico di romanticismo. A dominare la scena sono le coinvolgenti dinamiche tra i membri di un affiatatissimo gruppo di ladri e un piano perfetto per impossessarsi di una cospicua somma di denaro, il tutto su un aereo in volo. Ogni personaggio, dai buoni ai cattivi, che spesso si scambiano i ruoli, è ben costruito e funzionale al racconto diventando un unicum in una storia corale che funziona proprio grazie alle diverse personalità dei suoi personaggi mai soppresse a fini di trama e messe insieme per un risultato omogeneo e giusto. Tutti sono indispensabili in Lift, anche il personaggio più secondario, e tutti aggiungono alla trama uno spessore che riesce a fare la differenza.

Il bello di Lift è non solo che questo film scorre fluidamente davanti agli occhi, non facendoci pesare neanche un attimo della sua lunghezza, ma che questa storia ci risulta per certi versi familiare ricordandoci una delle serie Netflix più amate di sempre: Lupin, con piccoli colpi di scena e travestimenti che danno colore e dinamicità alla serie ma anche un bel po' di leggerezza.

Lift non è un capolavoro ma è un film d'azione piacevolissimo che vi farà passare un paio d'ore in piena spensieratezza e pronti a tifare per un gruppo di ladri eterogeneo ma perfetto fatto di ragazzi strampalati che si pongono obiettivi più grandi di loro.

Ad arricchire la scena, poi, ci sono le straordinarie location del film, molte delle quali italiane. Lift, infatti, si apre con una serie di riprese incantevoli di Venezia che fa da sfondo a tutta la prima parte del film.

Se avete voglia di leggerezza, tanta azione e una storia ben scritta allora Lift è il film perfetto per voi, che amiate gli heist movie oppure no.

Voto: 6,9