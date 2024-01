Lift, la spiegazione del finale dell'heist movie Netflix

Lift è il nuovo hesit movie di Netflix con un cast internazionale e location mozzafiato sulla storia di una mega rapina svolta a dodici mila metri da terra. Un cast stellare per questo film che si pone come il nuovo titolo di punta di Netflix raccontando una storia coinvolgente dove leggerezza e azione si uniscono per un risultato convincente e piacevolissimo. Ma come va a finire Lift? Quale è il finale della storia e riusciranno, i ladri, a portare a termine il loro piano? Scopriamolo insieme in questo approfondimento sul colpo di scena finale di Lift.

Lift: la trama

I protagonisti di questa storia avvincente e piena d'azione sono dei rapinatori appartenenti a un gruppo capitanato da Cyrus Whitaker (Kevin Hart) e hanno come obiettivo quello di fare il colpaccio, cioè sottrarre cinquecento milioni di dollari in oro dal passeggero di un aereo in volo.

Lift: come finisce il film, la spiegazione

(ATTENZIONE SPOILER!)

Come finisce Lift? Iniziamo dal piano del gruppo di ladri guidato da Cyrus. Sembra che tutto stia filando liscio finché non viene teso loro un agguato da parte degli scagnozzi di Lars Jorgensen, il grande cattivo della storia, che sono nello stesso aereo dei ladri per trasportare l'oro e portarlo da Jorgensen. Dopo che viene dirottato l'aereo verso Cortina, invece che Zurigo, gli uomini di Jorgensen costringeranno Camilla a portare l'oro e i suoi compagni di squadra nella villa di Jorgensen in Toscana. Lei, però, userà uno stratagemma per farsi notare dai radar e far sì che l'interopl capisca che c'era un'anomalia solo che l'aereo è costretto ad atterrare in Toscana per un guasto e finirà proprio davanti casa di Jorgensen che, così, sarà in possesso dell'oro ed è pronto a uccidere tutti i membri del team di Cyrus dopo aver ucciso la donna a cui avrebbe dovuto dare l'oro. A questo punto, però, mentre arriva la polizia locale che, però, viene ingannata da Jrgensen che fa credere loro che i ladri dell'oro non sono altro che Cyrus e i suoi compagni.

Cyrus, però, userà l'NFT che aveva acquistato a inizio film per registrare con l'aereo quanto accaduto poco prima dell'arrivo della polizia e riprourre il video sul fianco laterale dell'aereo in modo che la polizia potesse vedere che Jorgensen era nel torto. Ora che il piano è riuscito, Cyrus e i suoi compagni di squadra hanno ottenuto l'immunità dall'interol ma cosa ne è stato dell'oro.

Qui c'è il colpo di scena perché se fino alla fine del film pensiamo che Magnus non ria riuscito a rubare l'oro in realtà alla fine dobbiamo ricrederci perché Cyrus svelerà come sono andate davvero le cose. Non era vero che Luc non aveva voluto partecipare alla missione per paura ma era rimasto a terra per recuperare l'oro dopo che Magnus l'avrebbe lanciato con un paracadute dall'aereo e sostituito con del falso oro placcato. E così è stato solo che l'unica persona all'oscuro del piano era Abby.

Alla fine Cyrus riescce anche a trovare chi aveva rubato il quadro dalla scuola della mamma di Abby e a regalarglielo.