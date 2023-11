Lift, il nuovo film heist di Netflix con Úrsula Corberó, trama, trailer e quando esce

Sta per arrivare su Netfllix un nuovo heist movie che arricchirà la sezione della piattaforma di streaming dedicata a questo genere di racconto che mette al centro della storia un gruppo di ladri e una rapina "impossibile", sempre più popolare dopo il successo di titoli come La casa di carta. Parliamo di Lift, il nuovo lavoro del regista F. Gary Gray che, mettendo insieme un cast eccezionale che vede la presenza di Úrsula Corberó (Tokyo de La casa di carta), Kevin Hart (Sempre amici), Jean Reno (Léon) e molti altri, ha deciso di raccontare la storia di un colpaccio fatto questa volta a bordo di un aereo in volo. Ma cosa sappiamo finora su Lift e quando uscirà su Netflix? Scopriamolo insieme.

Lift: la trama

Una banda internazionale di rapinatori guidata da Cyrus Whitaker (Kevin Hart) cerca di sottrarre cinquecento milioni di dollari in oro dal passeggero di un aereo a dodicimila metri da terra.

Lift: il trailer ufficiale

Lift: quando esce su Netflix

Lift debutterà su Netlfix il prossimo 12 gennaio 2024.