Lupin 2 come finiva? Il riassunto del finale per prepararsi ai nuovi episodi

Come finiva Lupin 2? È la domanda che tutti si stanno ponendo in questi giorni dato che manca pochissimo al debutto su Netflix della terza stagione della serie. Essendo passato più di un anno da quando Lupin 2 faceva capolino sul catalogo Netflix, ricordarsi come ci eravamo lasciati alla fine della seconda stagione è difficile ed ecco che arriviamo noi a darvi una mano per prepararvi al meglio alla visione dei nuovi episodi di Lupin 3. Per chi non dovesse ricordarsi come finiva Lupin 2, ecco un piccolo riassunto per rinfrescarvi le idee.

Come finiva Lupin 2, la spiegazione

La seconda stagione di Lupin finiva con un grande colpo di scena. Philippe Courbet, lo specialista in frodi fiscali alleato di Pellegrini altro non è che un complice di Assane e Benjamin, reclutato dai due proprio per sconfiggere Pellegrini dall'interno. I due, infatti, avevano reclutato il ragazzo in biblioteca davanti alla sezione di libri di Lupin e grazie al suo aiuto, Assane organizza un colpo al Théâtre du Châtelet riuscendo a puntare un coltello alla gola di Pellegrini. In questo momento, l'uomo confessa l'innocenza del padre di Assane, accusato per anni di avergli rubato soldi. Inoltre Assane riesce a dimostrare a Juliette che i soldi raccolti da Pellegrini durante la serata di beneficenza, in realtà, sono destinati a finire nel conto dell'uomo. Assane, infatti, salirà sul palco e svelerà a tutti la verità sul conto di Pellegrini che sarà arrestato insieme a Dumon. Dopo questa rivelazione Assane riesce a svignarsela con uno dei suoi tanti travestimenti ma nonostante aver dimostrato la sua innocenza nell'assassinio di cui era stato accusato e quella di suo padre, resta un ladro per la polizia francese che continua a dargli la caccia. Assane, quindi, è costretto a fuggire e lascia Parigi a bordo di un motoscafo. Prima di lasciare la città, però, lascia un messaggio alla sua famiglia, Claire e Raul, per un appuntamento di addio. Nella scena finale della seconda stagione di Lupin vediamo Assane andare via da Parigi ma con la promessa di tornare per rivedere i suoi cari.

Quando esce Lupin 3 su Netflix

I nuovi episodi di Lupin 3 debutteranno su Netflix il prossimo 5 ottobre in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.