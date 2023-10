Lupin 3: la spiegazione del colpo di scena finale

Lupin è di nuovo su Netflix con una terza stagione piena di sorprese. Nuove avventure per il ladro gentiluomo interpretato da Omar Sy che torna a far divertire e appassionare il pubblico di Netflix con nuovi episodi, nuovi colpi di scena e innumerevoli travestimenti. A tre anni dal suo debutto sulla piattaforma di streaming Lupin continua a imporsi come uno dei più grandi successi mondiali di Netflix e se vi siete persi il finale di Lupin 3 o volete approfondire come è finita questa terza stagione della serie, ecco la spiegazione del finale di Lupin 3.

Lupin 3: la trama

Assane ora è in clandestinità e deve imparare a vivere lontano dalla moglie e dal figlio. Le sofferenze che lui stesso ha causato lo spingono a tornare a Parigi con una folle proposta: abbandonare la Francia e ricominciare da capo altrove. Ma gli spettri del passato sono sempre dietro l'angolo e un ritorno inatteso sconvolgerà i suoi piani.

Lupin 3: la spiegazione del finale

(ATTENZIONE SPOILER!)

L'ultimo episodio di Lupin 3 è cruciale per la storia del ladro gentiluomo e per il suo futuro. Lupin, infatti, dopo aver ritrovato sua madre, che è riuscita a scappare da Jean-Luc Keller, l'uomo che l'ha rapita nonché vecchio amico di Assane, riunisce la sua famiglia e progetta la fuga da Pargini con la madre Mariama, la moglie Claire e il figlio Raoul che, ormai, hanno scoperto che è ancora vivo. Manca solo una cosa all'appello, però, la perla nera e la vendetta su Jean-Luc Keller. Così Assane, per recuperare la perla nera in possesso di Jean-Luc e per vendicarsi del suo vecchio amico d'infanzia, crea un nuovo piano geniale. Fa in modo che la ragazza di Jean-Luc esca di prigione, convincendo, con un inganno, il ministro francese a farla uscire e i due collaborano per incastrare Jean-Luc. Assane, così, incontra l'uomo convincendolo a dargli la perla in cambio della libertà. Ma anche questo è un inganno perché intanto Assane ha avvisato la polizia che catturerà Jean-Luc. Come promesso a Guerirà, Assane Diop si costituirà alla polizia, dopo aver fatto arrivare la perla nera ai suoi amici ladri. Così finisce l'era di Assane Diop che sceglie di costituirsi facendosi catturare da Guedirà per proteggere i suoi cari e farli vivere tranquilli e in libertà. E finché loro saranno liberi nel suo cuore anche Assane sarà libero. Una volta in carcere, però, Diop chiede a Guedirà tre favori prima di raccontargli tutta la sua storia. Uno: liberare il suo amico Benjamin Ferel. Due: consegnare a lui una lettera per sua moglie Claire. Tre: avere i libri di Lupin in cella da leggere. Ma, una volta in cercere, è lui a ricevere una sorpresa. Gli arriva, infatti, una lettera dal suo vicino di cella che contiene una foto di Assane da bambino con in mano un libro di Lupin, La vendetta di Cagliosto. Il regalo arriva direttamente da Hubert Pellegrini. E con queste parole che lasciano intendere che quanto accaduto ad Assane è stato manipolato da Pellegrini, si chiude la terza stagione di Lupin: "L'enigma era dentro di te, nel segreto della tua anima, per prenderti in trappola e per darti fiducia ho accolto l'amore che fingevi di provare per me, hai creduto che io lo provassi e alla fine mi hai amato davvero, perdendo da quel momento la lucidità".