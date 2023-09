Lupin 3, il ladro gentiluomo torna su Netflix. Trama e quando esce

Manca sempre meno al debutto di Lupin 3 su Netflix ma siamo pronti a rituffarci nella storia del ladro gentiluomo più amato al mondo? Per chi fosse rimasto indietro con tutte le news sulla terza stagione di Lupin ecco un recap con tutto quello che sappiamo finora sui nuovi episodi della serie. Netflix, infatti, svela di tanto in tanto sempre più dettagli su Lupin 3 e continua a stuzzicare i fan della serie con nuovi indizi nascosti che svelerebbero alcune novità sui nuovi episodi della serie con Omar Sy nel panni del ladro gentiluomo. Dalla clip esclusiva di Lupin 3 a una serie di scatti che nascodono alcuni dettagli importanti sulla nuova stagione, ecco tutto quello che sappiamo finora su Lupin 3 e tutto ciò che dovete sapere per ricominciare la visione di questa amatissima serie che sta per tornare con 7 nuovi episodi e un cast d'eccezione: Omar Sy tornerà nel ruolo di Assane Diop al fianco di Ludivine Sagnier, Antoine Gouy, Soufiane Guerrab e Shirine Boutella. Creata da George Kay in collaborazione con François Uzan, la serie è diretta da Ludovic Bernard, Podz (Daniel Grou) e Xavier Gens e prodotta da Gaumont.

Lupin 3: il primo trailer ufficiale

Lupin 3: gli indizi nascosti sulla terza stagione

Lupin 3: la trama

Assane ora è in clandestinità e deve imparare a vivere lontano dalla moglie e dal figlio. Le sofferenze che lui stesso ha causato lo spingono a tornare a Parigi con una folle proposta: abbandonare la Francia e ricominciare da capo altrove. Ma gli spettri del passato sono sempre dietro l'angolo e un ritorno inatteso sconvolgerà i suoi piani.

Quando esce Lupin 3 su Netflix

Il gentiluomo più ricercato della Francia farà il suo ritorno dal 5 ottobre in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo.