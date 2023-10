Lupin si riconferma il vero gioiello di Netflix

Lupin 3

Lupin è tornato su Netflix con la sua terza stagione e non amarla è letteralmente impossibile. La serie con Omar Sy nei panni del ladro gentiluomo non perde un colpo anche dopo tre anni dal suo debutto sulla piattaforma di streaming e si conferma uno dei veri gioielli di Netflix, una serie che è in grado di coinvolgere, intrattenere, divertire ed emozionare, il tutto con estrema gentilezza.

Ciò che rende speciale questa serie, infatti, non è tanto la trama che tutto sommato non è poi così complessa, ma la piacevolezza nel seguire un'avventura leggera ma sempre appassionante, tra indizi da scovare, misteri da svelare, rimandi alla letteratura francese e all'iconica figura di Arsenio Lupin e un eroe gentile per cui non fare il tifo, anche se è il ladro più ricercato di Parigi, diventa impossibile.

Il terzo capitolo di Lupin ci fa entrare subito nel vivo della storia di Assane che torna con tutto il suo stile e la sua intelligenza per un nuovo colpo che lo porterà a mettere in scena il suo più grande inganno di sempre. Si va avanti e indietro nel tempo con una scorrevolezza impressionante nei nuovi episodi di Lupin 3 dove a farla da padrone sono numerosi flashback che portano ad approfondire la natura psicologica del personaggio interpretato da Omar Sy e svelare nuovi aspetti del suo passato, della sua infanzia e di come ha acquisito i valori che contraddistinguono la sua vita adulta. In Lupin 3 arrivano nuovi personaggi che vanno ad aggiungersi a un cast già ben saldo che si conferma, anche questa volta, vincente e perfetto per rappresentare il dualismo bene/male su cui si basa la serie.

Il bello di Lupin è che scardina i preconcetti di giusto e sbagliato, tramuta vittime in colpevoli e viceversa cambiando semplicemente la prospettiva da cui viene raccontata la storia. Lupin ci fa cambiare visione delle cose mutando punto di vista con cui osservarle per farci rendere conto che, a volte, ciò che è più giusto non è per forza ciò che diamo per scontato lo sia. E se ci aggiungiamo travestimenti, inganni, strategie, astuzia, quel riuscire a cavarsela sempre, quell'amore sconfinato per il personaggio dei libri di Maurice Leblanc e la bravura con cui Omar Sy veste i panni di Assane Diop, alterego di Arsenio Lupin, il gioco è fatto e il successo è assicurato.

Questa serie, nel suo nuovo capitolo, ha fatto un passo in avanti rispetto alla stagione che l'aveva preceduta e, forse, libera dal peso di doversi riconfermare, si è lasciata andare a tutta la sua essenza ed è riuscita a mostrarsi per tutta la sua bellezza.

Ottimo lavoro Netflix, ottimo lavoro Lupin.

Voto: 8 e mezzo