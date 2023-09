Lupin 3: arriva il primo trailer ufficiale della nuova stagione

Manca sempre meno all'uscita della terza stagione di Lupin, la serie Netflix tra le più amate dal pubblico della piattaforma di streaming che, sta per tornare con nuovi episodi e nuove avventure per il ladro gentiluomo interpretato da Omar Sy. Proprio oggi, infatti, Netlix ha rilasciato, dopo aver lanciato una clip esclusiva dei nuovi episodi lo scorso giugno, il primo trailer ufficiale che ci fa entrare subito nel vivo del terzo capitolo di serie. In questi nuovi 7 episodi Omar Sy tornerà nel ruolo di Assane Diop al fianco di Ludivine Sagnier, Antoine Gouy, Soufiane Guerrab e Shirine Boutella. Creata da George Kay in collaborazione con François Uzan, la serie è diretta da Ludovic Bernard, Podz (Daniel Grou) e Xavier Gens e prodotta da Gaumont.

Lupin 3: il primo trailer ufficiale

Cosa dobbiamo aspettarci da Lupin 3?

Assane ora è in clandestinità e deve imparare a vivere lontano dalla moglie e dal figlio. Le sofferenze che lui stesso ha causato lo spingono a tornare a Parigi con una folle proposta: abbandonare la Francia e ricominciare da capo altrove. Ma gli spettri del passato sono sempre dietro l'angolo e un ritorno inatteso sconvolgerà i suoi piani.

Quando esce Lupin 3 su Netflix

Il gentiluomo più ricercato della Francia farà il suo ritorno dal 5 ottobre in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo.