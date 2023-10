Lupin 4 ci sarà? Ecco cosa sappiamo finora

È appena uscita su Netflix la terza stagione di Lupin, la serie fenomeno che ha conquistato il pubblico di tutto il mondo con le avventure del ladro gentiluomo che si ispira al personaggio dei romanzi di Maurice Leblanc. Ma se tutti sono impegnati a vedere i nuovi episodi di Lupin 3 su Netflix c'è già chi si sta chiedendo quale sarà il futuro di questa serie e se Lupin avrà o meno una quarta stagione. Lupin 4 ci sarà? Cosa sappiamo finora sul possibile continuo della saga di Lupin? Scorpiamo insieme tutte le informazioni su Lupin 4.

Lupin 4 ci sarà?

Quindi ci sarà o no Lupin 4? Per ora Netflix non ha ancora riconfermato la serie per una ulteriore stagione essendo appena uscito il terzo capitolo. Però, conoscendo la fama di Lupin e immaginando che questa terza stagione possa scalare le classifiche Netflix di tutto il mondo, come è solita fare, siamo quasi certi che Lupin sarà rinnovato e che una quarta stagione ci sarà. Bisognerà solo verificare i dati di ascolto e attendere il tempo necessario per capire se varrà la pena o meno andare avanti con la storia di Lupin. Intanto, la serie, ha posto le basi per una nuova stagione con il finale aperto di Lupin 3 che lascia aperta la strada per una nuova avventura.

Lupin 4: cosa potrebbe accadere

(ATTENZIONE SPOILER!)

Alla fine di Lupin 3 vediamo Assane costituirsi alla polizia e scegliere di finire in carcere per lasciare la famiglia libera di vivere senza il peso della latitanza. Così, Diop è in cella intento a leggere i suoi libri di Lupin quando gli viene recapitato un messaggio dal suo vicino che altro non è che Hubert Pellegrini che gli fa capire che dietro tutto ciò che gli è successo c'è lui e che qualcuno dei suoi cari, in realtà, lo avrebbe tradito. Quindi, Lupin 4 potrebbe partire proprio da qui, dal mistero di Pellegrini che Assane dovrà risolvere da dietro le sbarre anche se siamo sicuri che un modo per uscire dal carcere lo troverebbe eccome.

Lupin 4: quando esce su Netflix

Lupin 4, se dovesse essere riconfermata da Netflix, potrebbe uscire tra la fine del 2024 e il 2025.