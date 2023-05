Man vs Bee, con Rowan Atkinson, cancellata da Netflix dopo una sola stagione

Man vs Bee non ce l'ha fatta. La serie comica di Netflix con protagonista uno dei comici più iconici del piccolo schermo, Rowan Atkinson, meglio conosciuto come Mr.Bean o Johnny English è stata cancellata da Netflix dopo una sola stagione.

Pubblicata sulla piattaforma di streaming a giugno del 2022, Man vs Bee ha raccontato la storia di un custode, interpretato da Atkinson, che arriva in una lussuosa villa per scoprire, poco dopo, che dentro la casa c'è un'ape malvagia a cui dovrà dare la caccia per tutto il tempo e che lo porterà non solo a un esaurimento nervoso ma anche a distruggere il luogo in cui si trova, perdendo, così, il lavoro. Una storia semplice, basata su una comicità d'altri tempi che, però, non sembra sia riuscita a convincere il pubblico spingendo Netflix a non rinnovarla per una seconda stagione.

In totale, Man vs. Bee è stata per ben due settimane nella top 10 globale di Netflix con un totale di 43,61 milioni di ore di visualizzazione in totale ma questo non è bastato a convincere i vertici del colosso dello streaming per un ulteriore continuo della serie.

A ripostare questa notizia per primo è stato il Sun che ha rivelato i piani di Netflix di non andare avanti con Man vs Bee senza svelare, però, le cause di questa cancellazione che, molto probabilmente, è legata all'andamento del titolo sulla piattaforma di streaming.