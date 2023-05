Tutto pronto per il debutto di Manifest 4, parte 2: cosa aspettarsi dal gran finale di serie

È sempre più vicino il debutto degli ultimi episodi di Manifest 4, parte 2 su Netflix, il gran dinale di una delle serie dalle trame più affascinanti di sempre. I tantissimi fan di questo titolo mistery sono in trepidante attesa dell'uscita degli ultimi episodi della quarta stagione che metteranno fine a una delle storie più misteriose e incredibili del piccolo schermo. E a pochi giorni dal debutto di Manifest 4, parte 2, l'ideatore della serie Jeff Rake ha svelato qualche dettaglio inedito sul gran finale di Manifest annunciano che l'ultimo episodio della serie sarà "il più ambizioso mai girato". Una bella premessa. Ma vediamo cosa ci aspetta dalla fine di Manifest 4.

Manifest 4, parte 2, la trama

Quando Angelina provoca una devastante scissione vulcanica, i passeggeri dell'828 sono tenuti sempre più sotto controllo in un mondo che li odia e non sono più liberi di risolvere le Chiamate senza la costante supervisione dello spietato Registro 828. Un misterioso incidente rivela inquietanti avvertimenti di proporzioni epiche che mettono sempre più a rischio la sussistenza dei passeggeri. Soffrendo per la perdita dell'amato marito Zeke, Michaela deve unire le forze con la vecchia fiamma Jared per trovare nuovi modi di investigare sulle Chiamate. Nel frattempo, Ben e Saanvi tentano di collaborare con le autorità del Registro con conseguenze terribili per i passeggeri. Un miracoloso evento mitologico riattiva la cicatrice a forma di drago di Cal legata al potere dello zaffiro, accendendo la speranza che i passeggeri dell'828 possano sopravvivere all'incalzante Data di Morte. Ma i poteri maligni dello zaffiro di Angelina continuano a creare disastri che culminano in uno scontro tra il bene e il male nell'ultimo giorno di questo capitolo della saga di Manifest pieno di terrore, suspense e momenti di gioia.

Ecco come finirà Manifest

Il creatore di Manifest Jeff Rake, serie che Netflix ha salvato dopo la cancellazione della NBC, ha svelato a pochi giorni dall'uscita degli ultimi dieci episodi della quarta e ultima stagione della serie, qualche anticipazione sul suo gran finale, parlando con Entertainment Weekly, tra cui il fatto che il finale di Manifest ha letteralmente superato le sue aspettative.

"L'episodio 20, cioè il gran finale di serie, è senza dubbio l'episodio più ambizioso che abbiamo mai girato - ha detto Jeff -. Non voglio sembrare esagerato ma pensa davvero che il pubblico sarà d'accordo con me quando lo vedrà. Supera di gran lunga anche l'episodio 10 con cui si concludeva la prima parte di Manifest 4".

Rake ha poi aggiunto: "La prima parte di Manifest 4 era basata sul racconto della famiglia Stone che cercava di guarire e rimettere insieme la famiglia, gli ultimi dieci episodi, invece, si concentreranno sul senso sia letterale che figurato dei passeggeri dell'aereo. Michaela e Ben hanno il ruolo di capire perché sono tornati, qual è la missione e la serie finità così come è iniziata cioè con Ben e Michaela che guidano i passeggeri e, si spera, lo facciano verso la loro sopravvivenza".

Quando esce Manifest 4, parte 2 su Netflix?

Gli ultimi 10 episodi di Manifest 4, parte 2, nonché gran finale di serie, debutteranno su Netflix il 2 giugno 2023.