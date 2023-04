Mare Fuori diventerà un film (e un musical)

Il successo di Mare Fuori è inarrestabile. Dopo l'enorme successo di pubblico, che l'ha fatto diventare uno dei titoli seriali più acclamati degli ultimi anni, la serie italiana che racconta la vita dei giovani detenuti del carcere di Napoli, è pronta a diventare un franchise e ad espandere il suo racconto con nuovi adattamenti. Mare Fuori, infatti, avrà uno spin-off cinematografico e anche un musical a cui la casa di produzione della serie, Picomedia, starebbe già lavorando. Si tratta di una notizia che arriva dopo la conferma, da parte della direttrice di Rai Fiction, Maria Pia Ammirati, del remake americano di Mare Fuori e del fatto che questo format sarà venduto a 40 Paesi al mondo, segno di un grande successo che è stato in grado di andare perfino Oltreoceano. Ma entriamo più nel dettaglio per capire cosa sappiamo sul film e sul musical di Mare Fuori.

Il fanchise di Mare Fuori: in arrivo remake, libri, film e un musical

Mare Fuori, grazie al grandissimo lavoro dei creatori, Cristiana Farina con Maurizio Careddu, degli attori protagonisti e di una storyline che ha saputo avvicinare un pubblico di giovanissimi ed è stata in grado di tenere incollati allo schermo, è pronta a espandere il suo dominio diventando un franchise vero e proprio sulle orme di titoli internazionali del calibro di Stranger Things o Star Wars. Il progetto cinematografico della serie sarà uno spin-off incentrato su uno dei personaggi della storia, anche se non abbiamo ancora informazioni su chi nello specifico e quando potrebbe debuttare. E se un film su questa serie, per certi versi, ce lo si aspettava, a stupire è la decisione di rendere Mare Fuori un musical. Sembra, però, che questa scelta sia stata spinta dal grande successo della sigla della serie, il brano O' Mar For che è diventato di recente disco di platino. Inoltre, anche le altre canzoni della serie sono diventate dei grandi successi entrando in decine di playlist dei più noti streamer musicali.

La musica, infatti, è proprio una delle carte vincenti di Mare Fuori e Picomedia che produce la serie ha anche annunciato che in occasione della prossima stagione della serie arriveranno anche nuove canzoni e ci sarà perfino l'uscita dei libri ufficiali di Mare Fuori.