Mare Fuori sbarca negli USA, la serie è in trattativa per una versione americana

Il successo di Mare Fuori continua, anzi, diventa internazionale. La serie Rai che racconta la storia di un gruppo di ragazzi del carcere minorile di Napoli è pronta a sbarcare negli Stati Uniti e conquistare una nuova fetta di pubblico dopo l'enorme successo ottenuto in Italia. Un vero e proprio fenomeno del mondo seriale italiano, Mare Fuori è diventato un format non solo apprezzatissimo ma anche particolarmente ambito dal resto del mondo che sarebbe, quindi, pronto a comprarlo. A svelare l'intenzione della Rai di espandere l'universo di Mare Fuori oltreoceano è stata la direttrice di Rai Fiction, Maria Pia Ammirati, che ha parlato di trattative per un remake americano della serie ma anche del fatto che Mare Fuori potrebbe essere venduto in ben 40 Paesi. Si tratta di una notizia che ha subito fatto parlare di sè e lanciata in occasione della celebrazione per il disco di platino ottenuto dal brano 'O Mar For, la sigla della serie composta da Stefano Lentini, Lorenzo Gennaro e Matteo Paolillo per le Edizioni musicali Rai Com, con oltre 35 milioni di streaming.

Mare Fuori verso il successo internazionale

Amata dalla generazione z ma anche dagli adulti, Mare Fuori è una serie che sembra essere riuscita a parlare a tutti, toccare le corde emotive della maggioranza del pubblico e, secondo la direttrice di Rai Fiction, ha tutte le carte in regola per entrare anche nel cuore del pubblico internazionale.

"Evidentemente stavolta abbiamo azzeccato gli ingredienti, musica compresa - ha ammesso Maria Pia Ammirati -. La base di tutto è la sceneggiatura (a cura di Cristiana Farina e Maurizio Careddu). Secondo me questa è una delle serie italiane scritte meglio, sa mettere insieme tante linee narrative facendole diventare una polifonia di voci".

Se la trattativa dovesse andare a buon fine, Mare Fuori sarebbe la seconda serie italiana ad avere un remake americano dopo Doc - Nelle tue mani, nuovo progetto di FOX.