La storia vera della morte di Mario Biondo che ha ispirato la serie Netflix "Le ultime ore di Mario Biondo"

Su Netflix sta per arrivare una nuova docu-serie su un caso di cronaca nera che ha fatto il giro del mondo: la morte di Mario Biondo, il cameraman siciliano, marito della conduttrice tv spagnola Raquel Sanchez Silva, trovato morto nel suo appartamento in Spagna il 30 maggio del 2013 per apparente suicidio. Dopo 10 anni di indagini, il caso Biondo resta ancora irrisolto e oggetto di molte controversie. Così, Netflix Spagna ha deciso di dedicargli una docu-serie che racconta la storia delle sue ultime ore di vita, intitolata appunto Le ultime ore di Mario Biondo, che vedrà diverse testimonianze da familiari a poliziotti che hanno seguito il caso fino a passare ai giornalisti che ne hanno scritto, tra questi anche Selvaggia Lucarelli. Ma qual è la storia vera del caso Mario Biondo? Entriamo nel dettaglio per ricostruirla.

La storia vera della morte di Mario Biondo

Nato il 18 luglio 1982 a Palermo, professione cameraman. Mario Biondo quando aveva solo 30 anni è stato trovato senza vita a Madrid, nel suo appartamento, impiccato alla libreria di casa. Una morte inaspettata che ha sconvolto la Spagna, Paese dove viveva insieme a sua moglie conduttrice tv, Raquel Sanchez Silva e l'Italia, suo Paese d'origine. Era il 30 maggio del 2013 quando il cadavere di Mario Biondo è stato scoperto a Madrid e per la procura di Madrid non ci sono dubbi: si è trattato di suicidio e chiude subito il caso. Qualcosa, però, non torna e la famiglia del giovane vuole chiede giustizia. Sono tante, infatti, le incongruenze sulla morte di Mario Biondo, tanti i punti che non coincidono con le dichiarazioni della procura. Così, la famiglia di Mario insieme all'avvocato Carmelita Morreale decide di dimostrare tutto ciò che non quadra nel caso della morte di Biondo, archiviata immediatamente come suicidio.

Innanzitutto la procura non ha dichiarato la presenza di traumi sul corpo ma, il cadavere, presentava contusioni sulla fronte. Poi, il segno della stretta sul collo dell'apparente suicidio, in realtà, non è compatibile con l'oggetto che sarebbe stato usato per impiccarsi, cioè una pashmina. Anche la libreria dalla quale si sarebbe suicidato Mario Biondo non presenta il minimo cambiamento o spostamento anche se, con gli spasmi di un vero suicidio, ci sarebbe dovuto essere uno spostamento di oggetti.

Ad aggiungere altre informazioni sul misterioso caso Biondo c'è la madre del ragazzo che parla di alcune cose scoperte dal ragazzo su sua moglie e, nello specifico, sul suo passato. Cose che la stessa Raquel avrebbe voluto tenere nascoste. Raquel Sanchez Silva, però, si è subito dichiarata estranea a qualsiasi cosa e ha parlato di una depressione del marito per il fatto che i due facevano fatica a concepire un figlio.

Nonostante questo, il caso viene riaperto e questa volta si parla di omicidio. Tante le anomalie, infatti, su questo apparente suicidio tra cui anche la cancellazione, dopo la morte di Mario Biondo, di tutti i file presenti nel suo pc che non è neanche stato sequestrato dalla polizia, e la presenza nel computer di un programma di controllo da remoto installato nel pc 15 giorni dopo la morte di Biondo. I file sono stati cancellati da Raquel con l'aiuto di un suo cugino informatico ma la donna si è giustificata dicendo di non voler esporre al pubblico la propria vita privata.

Raquel, nonostante tutte le contraddizioni del caso, non è mai stata indagata dalla polizia e il caso Mario Biondo, dopo 10 anni, 3 autopsie e innumerevoli buchi nella storia, è stato archiviato per mancanza di colpevoli.

Raquel Sanchez Silva, dopo solo un anno dalla scomparsa di Mario Biondo, ha iniziato una relazione con il produttore Matías Dumont, dal quale nel 2015 ha avuto due gemelli.

Quando esce Le ultime ore di Mario Biondo su Netlfix

Le ultime ore di Mario Biondo debutterà su Netflix il 3 agosto 2023 in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.