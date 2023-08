Mask Girl: la spiegazione del finale della serie Netflix

Approdata su Netflix venerdì 18 agosto 2023, Mask Girl è una serie televisiva basata su un webtoon di successo, scritto da Mae-mi tra il 2015 e il 2018. La storia segue Kim Mo-mi, di giorno insicura impiegata in un ufficio, di notte diventa una streamer, che lavora con il volto coperto da una maschera. La sua vita cambia radicalmente quando l’incontro con una fan finisce in modo tragico. Scopriamo qualcosa in più di questo lavoro, concentrandoci soprattutto sul finale di stagione.

Mask Girl: come finisce la serie

La serie televisiva "Mask Girl" nasce da un webtoon di Mae-mi pubblicato tra il 2015 e il 2018. Il webtoon è una tipologia di fumetto nato nel 2003 in Corea del Sud. La sua particolarità è quella di essere un'opera pensata per essere pensata e tramandata per il web. Formata da un totale di sette episodi, l'adattamento televisivodi questo progetto è targato Netflix ed è diretto da Kim Yong-hoon, un regista che aveva debuttato sul grande schermo con un film arrivato anche da noi, con il titolo "Nido di vipere".

La trama segue Kim Mo-mi, un’impiegata d’ufficio insicura del suo aspetto, che di notte diventa una personalità mascherata su internet, fino a quando una serie di eventi inaspettati e sfortunati non prendono il controllo della sua vita. La trama della serie è intricata, ricca di colpi di scena e, nel finale, fa un balzo temporale in avanti. Proviamo a fare un po' di oridine, riassumendo la trama e spiegando, nel finale, come si evolve la vicenda.

Kim Mo-mi, che si nasconde dietro una maschera mentre lavora come cam girl, incontra Oh-nam Ju, che ne è affascinato. Dopo una serie di incidenti violenti, che portano alla morte di Ju, Mo-mi rimane incinta e dà alla luce una figlia, Mi-mo. Viene poi arrestata e condannata per le sue azioni. Kyung-ja, la madre di Oh-nam Ju, diventa ossessionata da Mo-mi e assume una nuova identità per tormentarla. Mi-mo cresce intanto isolata a causa della reputazione di sua madre, ai più nota come "Mask Girl". In prigione, Mo-mi incontra Kyung-ja, che rivela la sua vera identità e minaccia vendetta su Mi-mo. Quest'ultima, con l'aiuto di un'amica, Chun-ae, pianifica la fuga ma deve affrontare varie sfide lungo il cammino. Anni dopo, Mi-mo si ritrova faccia a faccia con Kyung-ja, risultando in un conflitto mortale: ferita, Kyung-ja e fa partire un colpo, in presenza della polizia. Mi-mo con il suo corpo fa da scudo alla figlia e perde la vita tra le braccia della giovane, mentre Kyung-ja viene fatta fuori dalla polizia. La serie si conclude con un salto temporale, e mostra Mi-mo che, sotto la custodia dei genitori di Ye-chun, frequenta la scuola e cerca una vita diversa e meno isolata.