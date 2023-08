Mask Girl: una storia sorprendente dal ritmo vertiginoso che tiene incollati al video

Un’incredibile successione di eventi per una serie dal ritmo serrato: il K-drama Mask Girl si candida a diventare il titolo- sorpresa di questa estate di Netflix. Una serie in cui, da un episodio all’altro, niente è più come era e le situazioni e i personaggi si rincorrono in un vorticoso avvicendarsi di azioni fatali, punti di vista e colpi di scena. Mask Girl, in uscita il 18 agosto, è diretta da Kim Yong-hoon al suo esordio alla regia di un prodotto a episodi. La protagonista Kim Mo-Mi è interpretata da Ko Hyun-jung. Nel cast anche Ahn Jae-hong,Yeom Hye-ran e Nana.

Mask Girl, trama della nuova serie Netflix

Kim Mo-mi è una scialba impiegata 27enne con una vita piuttosto alienante. Lavora in un grande ufficio in cui è solo un anonima pedina e spasima in segreto per il suo affascinante capo, ovviamente già sposato. La sua vita cambia la notte quando, tornata a casa, si trasforma in Mask Girl, una delle più seguite e ammiccanti content creator del web. E sotto quelle spoglie, Kim Mo-mi può continuare a sognare palcoscenici e red carpet, come faceva da bambina, fino al giorno in cui non è stata costretta a rendersi conto che il suo corpo perfetto e la passione e il talento per la danza e il canto non erano abbastanza per il mondo esterno, perché la mancanza di grazia dei lineamenti del suo viso era già una sentenza che le sbarrato in partenza ogni porta. Grazie ai social, Mo-mi, ben nascosta dietro la maschera, ogni sera può esibirsi e ricevere i like, gli applausi, la gratificazione e le attenzioni che desidera da sempre. Uno sfogo innocente, un passatempo segreto che, però, a un certo punto, qualcuno scopre e invia a Mo-mi un messaggio che le fa capire che la sua identità è conosciuta e potrebbe essere svelata. A partire da quel momento e da quel messaggio, la vita della ragazza, ma anche di molte altre persone, viene letteralmente rivoluzionata e inizia una serie di vicende incredibili che stupiscono e tengono con il fiato sospeso lo spettatore fino all’ultimo frame.

Adrenalina, critica sociale, ironia e invenzioni narrative

Mask Girl stupirà e appassionerà chi deciderà di seguire la serie. E lo farà sin da subito e fino all’ultimo momento. Non c’è nemmeno il tempo per entrare nella quotidianità grigia e depressa di Mo-mi che si viene subito catapultati nelle sue notti glitterate, affollate di follower, chat e balletti allusivi che, sotto il travestimento di Mask Girl, rappresentano l’unica possibilità di realizzare i suoi sogni di gloria. Ma, ancora, non facciamo in tempo a esplorare il mondo parallelo della ragazza che ci ritroviamo di nuovo a seguire la scialba Mi-mo, alle prese con la più terribile (per lei) delle minacce: qualcuno conosce la sua doppia vita ed è pronto, è proprio il caso di dirlo, a ‘smascherarla’. Ed ecco che dall’incontro disastroso delle sue vite parallele parte l’innesco di una serie di eventi che da quel momento si accavalleranno a ritmo forsennato e coinvolgeranno la protagonista ma anche diversi altri notevoli personaggi, in una sarabanda di situazioni, punti di vista, inaspettate soluzioni narrative e addirittura facce che, di episodio in episodio cambiano, rimettendo tutto o quasi in discussione, e ridando in continuazione linfa ed elettricità ad una storia che è un pozzo di sorprese e colpi di scena.

Insomma, dal punto di vista dello spettatore, Mask Girl è una di quelle serie che ci si augura di incontrare sempre, per intensità della storia, capacita di utilizzare l’ironia anche dove sembrerebbe impensabile, mancanza di tempi morti e riempimenti ridondanti e originalità narrativa. Una di quei titoli, per capirci, che spingerà molti a fare degli episodi della prima stagione un sol boccone.

Ma dietro la storia di Kim Mo-mi e di tutti gli altri personaggi c’è anche una critica sociale puntuale e spietata, che si focalizza con efficacia e senza retorica su argomenti seri e attualissimi: dal bullismo, che è un tema che percorre trasversalmente ogni episodio, alla sempre maggior importanza che, in un mondo perennemente connesso, la nostra vita parallela online ha per la costruzione della nostra identità e psicologia. Dal tema del sessismo e della violenza di genere, online e off line, a quello della pressione della società dell’immagine sulle donne, che in Corea si è trasformata in un ricorso massiccio e indiscriminato alla chirurgia estetica. Sono decine di migliaia infatti, le giovani del paese che ogni anno si mettono in fila dai chirurghi per farsi letteralmente cambiare i connotati e conquistare quello che, per loro e per la società, rappresenta un aspetto accettabile, una nuova ‘maschera’ dietro cui sentirsi più sicure e degne. Insomma, Mask Girl mette tanta carne al fuoco anche sul piano del contenuto, e lo fa in una forma che garantisce intrattenimento, sorprese, azione e l’uso sapiente di una glaciale ironia che mette a nudo tante follie della società in cui siamo immersi fino al collo.

Voto 8