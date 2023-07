Mask Girl è il nuovo thriller Netflix da tenere d'occhio ad agosto

Su Netflix sta per arrivare un nuovo k-drama thriller da tenere d'occhio. Parliamo di Mask Girl una serie drammatica dai toni adrenalinici scritta e diretta dal regista coreano Kim Yong-Hoon. Tanti i colpi di scena e i misteri da svelare in questo titolo Netflix sudcoreano dove tutto inizia da un incidente imprevisto. Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire cosa ci aspetta da Mask Girl, quando uscirà su Netflix e buttare già un occhio sul trailer ufficiale.

Mask Girl: la trama

Kim Momi è una semplice impiegata insicura del suo aspetto che si ritrova coinvolta in una serie di incidenti mentre lavora come BJ, nascondendo la sua vera identità dietro a una maschera. Con un volto sgraziato e un corpo perfetto "Momi" si esalta per le attenzioni che la gente le riserva di notte, quando appare mascherata. La storia si dipana a partire da un incidente imprevisto, in seguito al quale la vita della protagonista prende una piega completamente diversa.

Il trailer ufficiale di Mask Girl

Mask Girl: quando esce su Netflix

Mask Girl debutterà su Netflix il prossimo 18 agosto 2023 in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.