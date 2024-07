Master of the House, il nuovo crime thriller di Netflix: trama e quando esce

La serie thailandese "Master of the House" approda in piena estate sulla piattaforma Netflix. La misteriosa morte del più grande magnate dei diamanti d'Asia fa da sfondo all'intricata trama, mentre emergono le lotte di potere all'interno della sua famiglia. Ad emergere è la figura della giovane e bella domestica che aveva recentemente sposato.

Realizzata in collaborazione con Kantana Motion Pictures, questa serie abbraccia i generi del thriller e del dramma privato, senza disdegnare elementi da soap opera. Le curiosità, il cast e la data di distribuzione: scopriamo ciò che c'è da sapere su questo progetto che non mancherà di appassionare molti spettatori in giro per il mondo.

Master of the House: la trama

Quando il magnate dei diamanti Roongroj muore in circostanze poco chiare, l'attenzione di tutti si concentra su Kaimook, la giovane ex domestica che l'uomo aveva sposato da poco tempo. La sua improvvisa ascesa da servitrice a moglie del potente imprenditore solleva non poche domande, soprattutto tra i figli di Roongroj, che vedono la donna come una minaccia al loro diritto all'eredità. La morte del patriarca genera un vortice di sospetti e tensioni familiari: ciò che ne segue è una guerra senza esclusione di colpi per il controllo delle immense ricchezze del defunto.

Pian Piano emergono vecchi rancori e segreti a lungo soppressi. I figli di Roongroj, accecati dall'avidità e dal desiderio di vendetta, si trovano coinvolti in una lotta feroce che mette alla prova i loro affetti. Il loro tentativo di assicurarsi una fetta più grande del patrimonio paterno si scontra con la determinazione di Kaimook, la quale, nonostante il suo passato da governante, mostra una forza e una risolutezza sorprendenti.

Master of the House: quando esce su Netflix

La prima stagione di "Master of the House" (questo il titolo internazionale, mentre quello originale è "Suepsandan") approda su Netflix il 18 luglio 2024.

Master of the House: il cast

Il cast di "Master of the House" comprende gli attori thailandesi Narilya Gulmongkolpech, Teerapong Leowrakwong, Charttayodom Hiranyasthiti, Thanavate Siriwattanagul, Nusba Punnakanta, Claudia Chakrabandhu Na Ayudya.

Il trailer