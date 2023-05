McGregor Forever, arriva su Netflix una docu-serie su Conor McGregor

Classe 1988, sangue irlandese e mentalità da vincente. Parliamo di Conor McGregor, il campione di arti marziali miste e pugile irlandese che sarà protagonista di una nuova docu-serie Netflix dal titolo McGregor Forever. Questo grande atleta ha dominato le categorie di pesi leggeri e pesi piuma diventando un'icona nel settore dell'MMA e della pugilistica e ottenendo vittorie entrate nella storia come quella su José Aldo battuto in soli 13 secondi di match con il record per la più veloce finalizzazione in una gara titolata. Eletto, nel 2021, da Forbes, come l'atleta più pagato al mondo con un patrimonio complessivo di 180 milioni di dollari, McGregor è un personaggio di spicco non solo nel mondo dello sport ma anche nello showbiz finendo anche al centro di diverse polemiche come quella legata al pugno dato in faccia a Francesco Facchinetti nel 2021.

Ora Netflix racconterà la sua storia in un documentario intimo e a cuore aperto dove potremo consocere Conor uomo oltre che McGregor atleta e dove verranno svelati tanti dettagli inediti su questo personaggio affascinante quanto controverso.

La trama di McGregor Forever

Nel 2021 Conor McGregor si trova ad affrontare uno degli anni più difficili della sua carriera. Tre combattimenti in dodici mesi sotto gli occhi del mondo intero. Questa serie ti fa incontrare una delle più grosse star di arti marziali miste del pianeta alle prese con il combattimento più importante della sua carriera. Non perderti questo sguardo dietro le quinte sull'ascesa di Conor e su ciò che continua a renderlo la forza trainante dell'UFC, ora che la superstar, che ha dato lustro allo sport, si prepara al ritorno sull'ottagono.

Quando esce McGregor Forever su Netflix

Il documentario Netflix su Conor McGregor debutterà su Netflix il prossimo 17 maggio 2023.