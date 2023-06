Mercoledì 2: Jenna Ortega diventa produttrice

Dopo la conferma del rinnovo di Mercoledì di Tim Burton per una seconda stagione, avvenuta lo scorso 6 gennaio 2023, sono iniziate le prime ipotesi su cosa aspettarsi dal continuo di questa amatissima serie Netflix che è perfino riuscita a entrare perfino nell'olimpo delle serie più viste di sempre della piattaforma di streaming. Fenomeno a livello mondiale, e con una protagonista diventata un'icona del piccolo schermo, Jenna Ortega, Mercoledì si sta preparando per tornare con nuovi episodi e continuare il racconto di una storia lasciata in sospeso con un grosso cliffhanger. Ma quando uscirà Mercoledì 2 su Netflix e cosa dobbiamo aspettarci dai nuovi episodi? Scopriamolo insieme e, intanto, ecco una piccola novità, Jenna Ortega diventerà produttrice.

Il video annuncio del rinnovo di Mercoledì 2

La trama di Mercoledì e cosa aspettarsi dalla seconda stagione

La serie Mercoledì è un giallo con toni investigativi e soprannaturali che ripercorre gli anni di Mercoledì Addams come studentessa presso la Nevermore Academy, descrivendo i tentativi di controllare i suoi poteri paranormali, di sventare una mostruosa serie di omicidi che terrorizzano la comunità locale e di risolvere il mistero che ha coinvolto i suoi genitori 25 anni prima... tutto ciò mentre esplora le nuove e complicate relazioni alla Nevermore. Mercoledì 2, come preannunciato dalla sua stessa protagonista, sarà una serie molto più dark e meno "romantica" della prima stagione e vedremo una Mercoledì Addams sempre più sicura di sé e alle prese con nuovi mostri da fermare, interiori e non.

Jenna Ortega diventa produttrice in Mercoledì 2

In Mercoledì 2, Jenna Ortega avrà molta più voce in capitolo rispetto alla prima stagione in quanto l'attrice è stata promossa a produttrice della serie che la vede protagonista. Ortega, infatti, nel capitolo due di Mercoledì sarà anche produttrice esecutiva oltre che attrice, un nuovo ruolo che sta già facendo molto parlare di sé soprattutto dopo le polemiche nate per il suo aver voluto modificare la sceneggiatura della prima stagione di Mercoledì mettendosi addirittura contro gli autori della serie. Diventando produttrice, Ortega avrà più controllo della sceneggiatura e anche del suo personaggio.

Quando esce Mercoledì 2 su Netflix

Per ora non sappiamo ancora quando debutterà Mercoledì 2 su Netflix ma possiamo immaginare di poter vedere i nuovi episodi della serie tra la fine del 2023 e l'inizio del 2024.