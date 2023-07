Mercoledì supera Stranger Things e diventa la serie Netlfix più vista di tutti i tempi

È passato quasi un anno dall'uscita su Netflix di Mercoledì, la serie di Tim Burton con Jenna Ortega nei panni di Mercoledì Addams che in pochissimo tempo è diventato un fenomeno a livello mondiale. Il successo di questa serie, però, non sembra affatto destinato a decrescere. Anzi, a oggi, Mercoledì è la serie Netflix più vista di tutti i tempi. Il titolo dedicato alla cupa figlia di Morticia e Gomez Addams, ha superato perfino Stranger Things diventato il titolo più visto di tutti i tempi sulla piattaforma di streaming con un totale di ben 1,718,800,000 ore di visualizzazione.

Un record per una serie teen che ha saputo parlare a più generazioni, in particolare i giovanissimi che hanno amato il personaggio interpretato da Jenna Ortega e soprattutto il suo carattere ribelle e non disposto a cambiare solo per compiacere gli altri.

Così, Mercoledì, di cui adesso attendiamo la seconda stagione, è riuscita a battere una concorrenza agguerritissima fatta di titoli di grande livello come Stranger Things, Dahmer, Bridgerton, La regina degli scacchi e tanti altri ancora. Per ora, la serie di Tim Burton è al vertice della top 10 Netflix ma riuscirà a mantenere il suo primo posto o verrà sbalzata via da un nuovo successo improvviso di Netflix? Staremo a vedere.

Le serie serie più viste di sempre su Netflix (a oggi)