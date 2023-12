Mercoledì 2: arrivano tre nuovi personaggi

La sconda stagione di Mercoledì, la serie Netflix sul personaggio della Famiglia Addams ideata da Tim Burton, è attualmente in fase di pre-produzione. Nella prossima primavera, infatti inizierà la seconda fase di produzione e le riprese previste in Irlanda ma in questo momento è in corso il casting di tre nuovi personaggi di Mercoledì 2 che saranno tutti regolari nel nuovo capitolo di serie. Ma di chi si tratta e che ruolo avranno nella trama della nuova stagione della serie Netflix? Scopriamolo insieme in questo approfondimento su Mercoeldì 2 e sui suoi nuovi personaggi.

Mercoledì 2: chi sono i nuovi personaggi

Karloff: già scritturato per la nuova stagione, questo personaggio è descritto come un adolescente giovane e atletico che indosserà delle protesi.

già scritturato per la nuova stagione, questo personaggio è descritto come un adolescente giovane e atletico che indosserà delle protesi. Wolfgang: si tratta anch'esso di un adolescente descritto come molto affascinante e sicuro di sé.

si tratta anch'esso di un adolescente descritto come molto affascinante e sicuro di sé. Annie: è una ragazza di un'età tra i 12 e i 14 anni descritta come molto intelligente e molto più saggia degli altri ragazzi della sua età.

Nessuno di questi personaggi sembra arrivare dai film originali né dai fumetti della Famiglia Addams. Solo Wolfgang è apparso in un episodio animato della serie del 1992 come Zio Wolfgagn. Si tratta forse di suo figlio?

Karloff, invece, potrebbe essere un personaggio legato al mondo di Frankenstein. Boris Karloff, infatti, era l'attore associato al personaggio ma si tratta solo di un'ipotesi e potrebbe essere che questo nome non c'entri nulla con Frankenstein.

Mercoledì 2: chi torna della prima stagione?

Per quanto riguarda il cast originale, invece, torneranno la maggior parte degli attori con due sole eccezioni. Gwendoline Christie non tornerà e Percy Hynes White non riprenderà il suo ruolo di Xavier Thorpe in quanto secondo le voci di corridoio il suo personaggio sarebbe stato cancellato dalla serie.

Mercoledì 2: quando esce su Netflix

Essendo la serie ancora in fase di pre-produzione possiamo immaginare che i nuovi episodi di Mercoledì 2 usciranno tra la fine del 2024 e l'inizio del 2025.