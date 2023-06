I migliori episodi di Black Mirror, da rivedere in attesa della sesta stagione

Ci ha sconvolto, affascinato, lasciato a bocca aperta e fatto piangere. E poi ancora immaginare il futuro, perderci nei ricordi, vivere nel passato e provare a sconfiggere la morte. Ci ha fatto emozionare ma soprattutto riflettere mostrandoci le fragilità ma anche il grande potere di una mente umana. Back Mirror è la serie più irriverente e audace mai realizzata, un titolo di un'intelligenza inaudita in grado di spingere l'immaginazione sempre un po' più in là e lasciare, ogni volta, senza fiato per la sua genialità. Se volete prepararvi alla visione dei nuovi episodi di Black Mirror 6 che tornano dopo tre anni dalla stagione precedente, ecco le puntate più belle in assoluto di tutte le stagioni della serie.

Black Mirror 6, cosa aspettarsi

I migliori episodi di tutte le stagioni di Black Mirror

San Junipero (stagione 3, episodio 4)

L'episodio più romatico ed emozionante di Black Mirror è il terzo della quarta stagione, San Junipero. Chi l'ha visto ricorda ancora l'emozione provata alla fine della visione di questa puntata che racconta la storia di una realtà simulata per permettere a persone, ormai anziane, di vivere gli ultimi momenti della vita nella versione giovane di se stessi e attraverso i propri ricordi degli anni più belli della propria vita. Un vero e proprio gioiellino.

White Christmas (stagione 2, episodio 4)

Passiamo poi a un altro episodio leggendario di Black Mirror, il quarto della seconda stagione, White Christmas. Questo episodio, della durata di 73 minuti, è uno speciale natalizio con protagonista John Ham al fianco di Rafe Spall. I due si incontrano, ogni anno, il giorno di Natale e faranno rifletttere su quanto la realtà e le proprie certezze possano essere manipolati dalla tecnologia. La storia di questo episodio, infatti, immagina un mondo dominato da un dispositivo di realtà aumentata che è impiantata negli occhi dei protagonisti e permette loro di alterare la realtà e le proprie certezze.

Caduta libera (stagione 3, episodio 1)?

E come non citare il primo episodio della terza stagione, Caduta libera, dove a dare valore alle persone e determinare, quindi, il loro status sociale è un punteggio, da 1 a 5, che viene dato loro attraverso un'app. In questo episodio si riflette sull'uso dei social media e su come l'apparenza abbia preso il sopravvento sulla realtà delle cose.

Torna da me (stagione 2, episodio 1)

Ed eccoci arrivato a uno degli episodi più struggenti e allo stesso tempo inquietanti di Black Mirror, il primo della seconda stagione, Torna da me, l'episodio che racconta la possibilità di sconfiggere la morte. Una donna che ha perso il fidanzato scoprirà che, attraverso l'intelligenza artificiale, potrà riaverlo creando una nuova versione di lui costruita attraverso i messaggi sul telefono dell'uomo e la sua voce. Come andrà a finire? A voi scoprirlo.

Ricordi pericolosi (stagione 1, episodio 3)

Ricordate il terzo episodio della prima stagione di Black Mirror? Dove i ricordi delle persone possono essere esaminati tornando indietro nel tempo attraverso un dispositivo indossabile che registra tutto ciò che si vede e si sente? Ed è così che, Ricordi pericolosi, ci fa riflettere sul tema del tradimento e sul concetto di privacy.

Hang the DJ (stagione 4, episodio 4)?

E, infine, altro grande classico di Black Mirror da riguardare è l'episodio Hang the Dj, il quarto della quarta stagione. Qui viene raccontato l'amore del futuro quando, le dating app accoppiano le persone ma assegnano alla loro coppia una data di scadenza. E se il tempo che viene dato a disposizione non bastasse o fosse troppo lungo?