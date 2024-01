I migliori film di fantascienza in arrivo su Netflix nel 2024

La fantascienza è uno dei generi più amati dal pubblico. Che si tratti di un libro, di una serie tv o di un film, qualsiasi racconto di genere fantascientifico è solitamente molto apprezzato dagli utenti Netflix e sembra proprio che quest'anno, la piattaforma di streaming, abbia in mente di pubblicare tantissime nuove storie sci-fi sul suo catalogo. Oggi, allora, a poco dall'inizio del nuovo anno, vogliamo parlarvi dei migliori film di fantascienza in arrivo su Netflix nel 2024. Quali storie dobbiamo aspettarci su Netflix nel 2024? Ecco le più interessanti e attese.

The Kitchen (18 gennaio 2024)

Il primo dei nuovi film Netflix di fantascienza è in arrivo proprio verso la fine di gennaio. Si intitola The Kitchen ed è un film ambientato in una Londra futuristica dove i prezzi degli affitti sono fuori controllo e nella comunità c'è un grosso divario tra ricchi e poveri. Il gigantesco grattacielo ospita una vivace comunità, ma è a rischio di continue incursioni. Nell'edificio vive un uomo che vuole disperatamente andarsene, ma dopo l'incontro con un ragazzino, le sue motivazioni per andarsene potrebbero cambiare. Kibwe Tavares e Daniel Kaluuya hanno diretto il film, mentre Kane Robinson e Jedaiah Bannerman hanno guidato il cast. Il film è stato presentato per la prima volta al BFI Film Festival nell'ottobre 2023 e sarà distribuito in una piccola sala nel Regno Unito prima della prima del 18 gennaio.

Spaceman (1 marzo 2024)

Tra i film di fantascienza più attesi del 2024 c'è Spaceman con Adam Sandler che debutterà su Netflix a marzo con l'attesissimo adattamento del romanzo Spaceman of Bohemia di Jaroslav Kalfar, diretto da Johan Renck. La storia? Quando un astronauta inviato ai confini della galassia per raccogliere una misteriosa polvere antica scopre che la sua vita terrena sta andando in pezzi, si rivolge all'unica voce che può aiutarlo a cercare di rimetterla insieme. Si dà il caso che appartenga a una creatura dell'inizio dei tempi che si aggira nell'ombra della sua nave.

Rebel Moon - parte 2: La sfregiatrice (19 aprile 2024)

E come non citare il sequel della saga Rebel Moon. Arriva, proprio ad aprile 2024, il secondo film Rebel Moon - parte 2: La sfregiatrice che riprende l'epica saga di Kora e dei guerrieri sopravvissuti, pronti a sacrificare tutto combattendo al fianco dei coraggiosi abitanti di Veldt per difendere un villaggio un tempo pacifico dove ha trovato rifugio chi ha perso la propria casa nella guerra contro il Mondo Madre. Alla vigilia della battaglia i guerrieri devono affrontare il proprio passato rivelando uno a uno il motivo per cui combattono. Quando la scure del Regno si abbatte sulla nascente ribellione, si formano legami indissolubili, emergono eroi e nascono nuove leggende.

Atlas

Atlas è il nuovo film di fantascienza Netflix con protagonista Jennifer Lopez che spera di seguire il successo del film d'azione The Mother che ha conquistato tutti su Netflix. Il film è nato come sceneggiatura di The Black List del 2017, è entrato in produzione a metà del 2022 e si è concluso a metà del 2023. L'uscita dovrebbe essere nel 2024. Di cosa parla? Un'ufficiale dei servizi segreti militari ha passato anni e anni a dare la caccia al terrorista intergalattico Harlan che ha ucciso tutta la sua famiglia durante un attacco sulla Terra. Ora, lei, si trova nello spazio con l'obiettivo di catturare il terrorista che si trova su un pianeta remoto ma le cose iniziano a precipitare quando la navicella spaziale viene colpita da dei missili e l'agente con i suoi soldati, è costretta a evacuare.

BioShock

Annunciato per la prima volta all'inizio del 2022, BioShock è l'adattamento cinematografico della serie di videogiochi di successo della 2K Games, con Francis Lawrence alla regia e una sceneggiatura firmata Michael Green. Pur non avendo notizie certe sull'attuale stato di produzione del film, possiamo dire con certezza che è uno dei titoli più attesi su Netflix di quest'anno, dato anche il successo delle serie e film tratti da videogiochi.

Code 8, parte 2

Arriva su Netflix, nel 2024, anche il secondo film di Code 8, nato come cortometraggio di fantascienza su You Tube e poi approdato su Netflix. Il sequel racconterà la storia di Connor (Robbie Amell) che è uscito di prigione e lavora in un centro sociale dopo aver tagliato i ponti con il suo ex socio criminale Garrett (Stephen Amell). Ma Connor non riesce a tenersi lontano dai guai ed è costretto ad aiutare la quattordicenne Pav (Sirena Gulamgaus) a fuggire da un gruppo di agenti corrotti guidati dal sergente King (Alex Mallari Jr.). King usa i nuovi K9 robotici per rintracciare Pav, mentre Connor si ritrova ancora una volta a chiedere aiuto a Garrett e alla sua squadra, ma può fidarsi dell'uomo che lo ha fatto finire in prigione?. Il fim potrebbe uscire già a febbraio 2024 ma si attende una conferma da parte di Netflix.

The Electric State

Concludiamo questa rassegna sui migliori film di fantascienza di Netflix in arrivo nel 2024 con The Electric State l'ultimo film di Anthony e Joe Russo dopo il successo di The Grey Man, che è diventato uno dei film più importanti dello streamer. Il loro prossimo film è l'ambizioso adattamento dell'omonima graphic novel di Simon Stålenhag. Con Millie Bobby Brown e Chris Pratt, seguiremo una giovane ragazza che attraversa il cuore dell'America con un piccolo robot alla ricerca del fratello minore.