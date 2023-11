I migliori film di Natale su Netflix

Manca sempre meno al Natale e la maggior parte delle persone (a parte qualche Grinch del Natale) non vede l'ora di immergersi nella magia dell'atmosfera natalizia tra decorazioni scintillanti, alberi di Natale, lucine, presepi, mercatini e tutto il calore di questo sognante periodo dell'anno. E proprio in occasione dell'arrivo della festa più attesa dell'anno, ecco qualche consiglio streaming per passare del tempo di qualità in famiglia, con i propri figli, nipoti, amici o fidanzati, davanti alla tv alle prese con una commedia romantica o un film natalizio. Quali titoli scegliere su Netflix se avete voglia di un bel film di Natale? Ecco qualche consiglio.

La saga di The Claus Family, per entrare in piena atmosfera natalizia

Se volete immergervi nella piena atmosfera natalizia, iniziare a vedere l'intera saga di The Claus Family è la scelta perfetta per voi. Si tratta di tre film romantici e sognanti, perfetti per tutta la famiglia, che raccontano la storia di Babbo Natale. A Jules Claus non piace il Natale e dopo la morte del padre l'anno precedente, non vuole proprio più saperne. Mentre la madre è al lavoro, Jules passa la maggior parte del tempo nel negozio di giocattoli del nonno, dove un bel giorno trova un globo di neve magico che lo porta ai quattro angoli del mondo. Così scopre qualcosa di straordinario: suo nonno è il vero Babbo Natale! Questo lavoro è una tradizione di famiglia da molti anni e ora che il padre non c'è più, nonno Claus ha dovuto riprendere le redini. Quando nonno Claus si rompe una gamba, Jules decide di aiutarlo, ma prima di poter ritrovare il senso del Natale, dovrà imparare ad amare e apprezzare di nuovo il "periodo più bello dell'anno".

Link Netflix

Falling for Christmas, per i romanticoni

Un film ideale per i romanticoni e gli amanti delle commedie romantiche sul Natale è Falling for Christmas, una coccola per tutti quelli che adorano le storie d'amore che nascono sotto il vischio, le decorazioni natalizie all'americana e le commedie degli equivoci tipiche di questo speciale periodo dell'anno. La storia? Una viziata ereditiera (Lindsay Lohan) fidanzata di recente resta coinvolta in un incidente sciistico che le provoca un'amnesia totale e finisce sotto le cure dell'affascinante proprietario di un rifugio (Chord Overstreet) e della precoce figlia nei giorni che precedono il Natale.

Link Netflix

Best. Christmas. Ever. per chi cerca leggerezza

Questo film è una novità Netflix di quest'anno ed è una commedia romantica sul Natale pronta a regalarvi un po' di leggerezza, qualche risata e tutto il bello della tradizionale atmosfera natalizia. Come ogni altro Natale, Jackie invia un'arrogante newsletter per le feste che fa sentire la sua vecchia compagna di università Charlotte completamente inadeguata. Quando qualche giorno prima di Natale per uno scherzo del destino Charlotte e la sua famiglia arrivano a casa di Jackie, Charlotte ne approfitta per dimostrare che la vita della sua vecchia amica non è così perfetta come appare. Con Heather Graham, Brandy, Jason Biggs e Matt Cedeño.

Link Netflix

Il Grinch, se il Natale non vi piace poi così tanto

E se siete dei veri e propri Grinch del Natale, il film perfetto per voi non può che essere Il Grinch. Questa pellicola del 2000 con Jim Carrey nei panni del Grinch è basata sull'omonimo libro del Dr. Seuss ed è il titolo perfetto per tutti quelli a cui tutti i fronzoli del Natale, non piacciono poi così tanto. Cindy Lou è una bambina che vive nel paese di Chinonso e, in prossimità dei festeggiamenti per l'arrivo del Natale, convince il sindaco del paesino ad invitare il Grinch, uno scontroso e malvagio essere fantastico, che vive con gli oggetti presi dalla discarica.

Link Netflix

L'Accademia del bene e del male, per gli amanti delle fiabe moderne

Per chi ama le storie di magia e le fiabe moderne c'è un bellissimo titolo Netflix che vi trascinerà in un mondo magico e affascinante, L'Accademia del bene e del male. Le grandi amiche Sophie e Agatha finiscono agli estremi opposti di una fiaba moderna, quando arrivano in una scuola magica in cui giovani eroi e cattivi imparano a proteggere l'equilibrio tra il bene e il male. Tratto dall'epica serie di bestseller internazionali di Soman Chainani, L'Accademia del bene e del male è un film diretto da Paul Feig con una straordinaria Charlize Theron nei panni della cattiva. Una vera e propria sorpresa di Netflix da non perdere.

Link Netflix

Slumberland, nel mondo dei sogni, per i sognatori

Infine, per i sognatori c'è Slumberland - Nel mondo dei sogni un film che apre le porte a un universo magico e fantastico in cui la precoce Nemo (Marlow Barkley) e il suo eccentrico compagno Flip (Jason Momoa) intraprendono un'avventura indimenticabile. Dopo che il padre Peter (Kyle Chandler) resta inaspettatamente disperso in mare, la vita idillica della giovane Nemo nel Pacifico nord occidentale è messa sottosopra quando è mandata a vivere in città con Phillip (Chris O'Dowd), lo zio ben intenzionato ma profondamente impacciato. Di giorno Nemo fatica ad affrontare una nuova scuola e una nuova routine, ma di notte una mappa segreta verso il fantastico mondo dei sogni la mette in contatto con Flip, un fuorilegge rozzo ma simpatico che diventa ben presto suo compagno di viaggio e guida. Insieme a Flip si troverà presto coinvolta in un incredibile viaggio attraverso i sogni e in fuga dagli incubi, nella speranza di poter ritrovare il padre.

Link Netflix

The Christimas Chronicles

Qualcuno salvi il Natale è un’avventura natalizia realizzata dal produttore Chris Columbus (“Mamma, ho perso l’aereo”, "Harry Potter") e dal regista Clay Kaytis ("Angry Birds – Il film") che racconta la storia di Teddy (Judah Lewis) e Kate Pierce (Darby Camp), fratello e sorella che, nel tentativo di fare una fotografia a Babbo Natale (Kurt Russell), si ritrovano catapultati in un viaggio inatteso che è il sogno di ogni bambino. Dopo aver aspettato Babbo Natale al varco, s’intrufolano nella sua slitta, causano un incidente e per poco non rovinano il Natale. Nel corso di una pazza notte, Kate e Teddy collaborano con un Babbo Natale molto particolare e con i suoi elfi per salvare l'amata ricorrenza prima che sia troppo tardi.

Link Netflix