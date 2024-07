Quali sono le serie Netflix più attese di agosto 2024? Siamo ancora all'inizio di luglio ma, come ogni mese, ci piace giocare d'anticipo buttando l'occhio già alle nuove uscite del prossimo mese3. Agosto 2024 sarà un mese ricchissimo di novità e di gratisissimi ritorni. Il caldo, le vacanze, il mare non fermeranno Netflix dal proporre al proprio pubblico tante nuove storie avvincenti, commoventi, romantiche, fantasy. Se siete curiosi di scoprire cosa ci aspetta il prossimo mese sulla più diffusa piattaforma di streaming, ecco le serie più attese di agosto 2024 su Netflix.

Come uccidono le brave ragazze (1 agosto)

Una delle grandi novità Netflix del prossimo mese è una serie thriller con protagonista Emma Myers (Mercoledì) Come uccidono le brave ragazze, tratta dal popolare bestseller giallo del New York Times di Holly Jackson. Cinque anni fa la studentessa Andie Bell è stata uccisa dal fidanzato Sal Singh. Caso chiuso. La polizia sa che è stato lui. Tutti in città sanno che è stato lui. Ma l'intelligente e risoluta Pip Fitz-Amobi non ne è così convinta ed è determinata a provarlo. E se Sal Singh non è un omicida e il vero killer è ancora a piede libero, fino a dove si spingerà per impedire a Pip di scoprire la verità?

The Umbrella Academy 4 (8 agosto)

Arriva ad agosto su Netflix la stagione finale di una delle serie fantasy più amate dal pubblico: The Umbrella Academy, la serie superhero con Elliot Page tratta dai fumetti ideati e scritti da Gerard Way, illustrati da Gabriel Bá e pubblicati da Dark Horse Comics. Cosa accadrà nel capitolo finale di questo titolo? I fratelli Hargreeves si sono separati dopo che l'epico scontro all'Hotel Oblivion ha provocato il resettaggio della loro linea temporale. Privati dei loro poteri, adesso devono difendersi da soli e iniziare una nuova vita con risultati molto diversi. Tuttavia, le particolarità del loro nuovo inquietante mondo si dimostrano troppo difficili da ignorare a lungo. Il padre Reginald, vivo e vegeto, è uscito dall'ombra ed è sotto gli occhi di tutti ora che gestisce un impero potente e nefasto. Una misteriosa associazione nota come i Custodi organizza incontri clandestini credendo che la realtà in cui tutti vivono sia una menzogna e che la resa dei conti sia imminente. Mentre queste strane nuove forze complottano tra loro, i membri dell'Umbrella Academy devono riunirsi un'ultima volta, correndo il rischio di interrompere la fragile pace che sono riusciti faticosamente ad assicurarsi, per risolvere la situazione una volta per tutte.

Emily in Paris 4 (15 agosto)

E poi torna Lily Collins in una delle serie romantiche più popolari di Netflix: Emily in Paris. Arriva, infatti, il quarto capitolo della rom-com a puntate su un'americana a Parigi dopo quasi due anni dal finale della terza stagione e le novità saranno davvero tante. Emily è scossa dopo gli eventi scioccanti del disastroso matrimonio di Camille e Gabriel: la giovane prova forti sentimenti per due uomini, ma ora la ex di Gabriel è incinta e le peggiori paure di Alfie su di lei e lo chef hanno trovato conferma. Al lavoro Sylvie si trova a risolvere a uno spinoso dilemma emerso dal passato per il bene del suo matrimonio e il team dell'Agence Grateau deve affrontare cambiamenti di personale. Mindy e la band si preparano per l'Eurovision, ma quando i soldi finiscono, devono ingegnarsi per risparmiare. L'intesa tra Emily e Gabriel è innegabile mentre i due lavorano insieme per raggiungere il traguardo della stella Michelin, ma due grandi segreti minacciano di infrangere tutti i loro sogni.

Respira (30 agosto)

E, infine, debutta proprio ad agosto 2024 su Netflix un nuovo medical drama spagnolo con protagonista Manu Rios. Si intitola Respira e racconta la storia di medici, infermieri e specializzandi nell'ospedale pubblico di Valencia. Il Joaquín Sorolla di Valencia è molto più di un ospedale pubblico dove ogni giorno si salvano vite umane. Medici e specializzandi lavorano senza sosta ai ritmi frenetici del pronto soccorso, dove tensioni, emozioni e persino il desiderio fanno battere il cuore al personale che vive sempre di più sul filo del rasoio. L'arrivo di un'illustre paziente punta i riflettori sulla situazione complicata del sistema sanitario pubblico, accendendo la miccia di quello che diventerà uno sciopero drastico e senza precedenti.