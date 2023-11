Le serie Netflix più attese di febbraio 2024

Siamo ancora nel 2023, un anno che dal punto di vista seriale ci ha regalato tanto da titoli fenomeno come Beef o La regina Carlotta a docuserie interessantissime, da quella su Alex Schwazer a quella sulla storia di Vittorio Emanuele di Savoia. Ma se il 2023 è stato un anno d'oro per le serie tv, come sarà il 2024? Proviamo a ipotizzarlo guardando quali saranno le nuove uscite Netflix dei primi mesi del prossimo anno. E dopo aver analizzato le serie Netflix più attese di gennaio 2024, passiamo a quelle di febbraio. Ecco i titoli più attesi, finora.

Orion e il Buio (2 febbraio)

Il mese di febbraio, su Netflix, inizia all'insegna dell'animazione con un cartone, Orion e il Buio, pronto a reglarci emozioni. Orion sembra proprio un normale studente delle scuole elementari: timido, modesto e con una cotta segreta. Ma sotto questo aspetto all'apparenza ordinario, Orion è sopraffatto dall'ansia adolescenziale, terrorizzato in modo irrazionale da api, cani, onde radio dei cellulari, clown assassini nelle fognature, dall'oceano e dal timore di cadere da una scogliera. Tra tutte le sue fobie, quella che teme di più è quella a cui si trova davanti ogni sera: il buio. L'incarnazione della sua paura più grande si materializza e porta Orion con sé in un folle viaggio intorno al mondo per dimostrare che la notte non è poi così terrificante. Mentre i due improbabili personaggi si avvicinano sempre di più, Orion deve decidere se vuole imparare ad accettare l'ignoto e cercare di impedire alla paura di controllare la sua esistenza per godersi finalmente le gioie della vita.

Avatar - La leggenda di Aang (22 febbraio)

Ed è già confermata anche l'uscita, sempre a febbraio 2024, della serie live action Avatar - La leggenda di Aang, ispirata all'amata serie animata incentrata su Aang, il giovane Avatar, mentre impara a controllare i quattro elementi (acqua, terra, fuoco e aria) per riportare l'equilibrio in un mondo minacciato dalla terrificante Nazione del Fuoco. Acqua. Terra. Fuoco. Aria. Una volta le quattro nazioni vivevano in armonia e l'Avatar, il dominatore di tutti e quattro gli elementi, manteneva la pace tra loro. Ma tutto è cambiato quando la Nazione del Fuoco ha attaccato i Nomadi dell'Aria annientandoli e compiendo così il primo passo verso la conquista del mondo. L'attuale incarnazione dell'Avatar non è ancora emersa e il mondo ha perso la speranza. Ma come un bagliore nell'oscurità, la speranza si riaccende quando Aang (Gordon Cormier), un giovane Nomade dell'Aria nonché l'ultimo della sua specie, si risveglia per assumere il ruolo che gli spetta come prossimo Avatar. Insieme ai suoi nuovi amici Sokka (Ian Ousley) e Katara (Kiawentiio), fratelli e membri della Tribù dell'Acqua del Sud, Aang intraprende una missione fantastica e ricca di azione per salvare il mondo e contrastare il temibile assalto del Signore del Fuoco Ozai (Daniel Dae Kim). Ma non sarà un compito facile, dal momento che il principe ereditario Zuko (Dallas Liu) è determinato a catturarli. Avranno infatti bisogno dell'aiuto dei numerosi alleati e dei pittoreschi personaggi che incontreranno lungo il cammino.

