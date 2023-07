Le migliori serie leggere di Netflix da guardare in totale spensieratezza

Sì, è vero, i thriller psicologici, le serie distopiche, le storie romantiche e quelle fantasy sono belle, appassionanti, imperdibili ma a volte, dal mondo della serie tv, si ha bisogno solo di una cosa: di leggerezza. Ma quali quindi sono le più belle serie Netflix leggere, spensierate, quelle da guardare senza troppi pensieri e che sono perfette per quei giorni in cui non si ha voglia di pensare ma solo farsi una risata, appassionarsi a una storia d'amore, farsi coinvolgere da gossip, pettegolezzi, tradimenti, disavventure, piccoli segreti e tanta spensieratezza? Ecco una piccola lista di migliori serie Netflix leggere tra cui scegliere. Ce n'è per tutti i gusti.

Glamorous

Iniziamo da Glamorous, una delle novità Netflix più interessanti di questo 2023. Si tratta di una comedy con Kim Cattrall come protagonista che racconta la storia di Marco Mejia, un giovane di genere non dichiarato la cui vita sembra essere in sospeso finché non inizia a lavorare per la leggendaria magnate del makeup Madolyn Addison. Per la prima volta, Marco ha la possibilità di mettere a fuoco ciò che vuole dalla vita, la sua identità e cosa significhi per lui essere queer. Glamorous è una serie adorabile, colorata, divertente, leggera e coinvolgente. Una piccola chicca Netflix di cui non potrete non innamorarvi.

Fubar

Altra novità Netflix del 2023 tra le più riuscite di quest'anno è Fubar, la serie Netflix che ha segnato il ritorno sul piccolo schermo di Arnold Schwarzenegger e che ha appassionato milioni di telespettatori con la storia di un agente della CIA prossimo al pensionamento che scopre un segreto di famiglia ed è obbligato ad accettare un ultimo incarico. La serie affronta dinamiche familiari universali su uno sfondo di spionaggio, azione e umorismo.

Emily in Paris

E come non citare il grande classico Emily in Paris, una serie leggera e letteralmente adorabile. La storia è quella di Emily, un'americana che si trasferisce a Parigi per lavoro e che dovrà fare i conti con una nuova vita, una nuova cultura e tanti imprevisti amorosi e lavotarivi. Un gioiellino divertente, spensierato e coloratissimo. Decisamente da scoprire.

Incastrati

E se amate le serie italiane e, nello specifico, siete fan di Ficarra e Picone, non potete perdervi Incastrati, una serie comedy di due stagioni che che, attraverso il linguaggio e l'ironia tipici di Ficarra & Picone, racconta, in perfetto stile commedia degli equivoci, una vicenda criminosa. Al centro della storia due amici che rimangono coinvolti nelle vicende di un omicidio eccellente. Cercando di scappare dalla scena del crimine, i due si mettono sempre più nei guai in un crescendo di eventi che li porterà addirittura a dover fare i conti con la mafia.

Sex/Life

Per chi cerca qualcosa di più piccante c'è Sex/Life, una serie che affronta il tema del sesso, del tradimento e dell'amore raccontando la storia di un triangolo amoroso tra una donna, il suo passato e il marito, che getta un nuovo sguardo provocatorio sull'identità e sul desiderio femminile

Generazione 56K

E, infine, vi trasportiamo a Napoli e Procida con Generazione 56K, una serie che vi riporterà indietro agli anni Novanta. Net generation, Millennials, Generazione Y? Semplicemente i ragazzi degli anni Novanta, che hanno vissuto l’arrivo di internet come una vera e propria rivoluzione, mentre ancora si destreggiavano tra floppy disk, videocassette e walkman, masticando chewingum sullo sfondo delle musiche degli 883 e dell’inconfondibile suono del modem 56K. Oggi sono cresciuti e si sono adattati ad un mondo iper tecnologico, rendendo gli smartphone e le app parte integrante della loro vita: alleati insostituibili sul lavoro, nel tempo libero e negli incontri sentimentali. Come definirli con una sola espressione? (La) Generazione 56k, vera protagonista della serie, raccontata in 8 episodi con un continuo ponte temporale tra gli anni Novanta e i giorni nostri, in un costante flashback tra l’infanzia dei protagonisti e la loro vita oggi. Anni di grandi cambiamenti in cui le relazioni umane, l’amicizia e l’amore rimangono le uniche, vere costanti.