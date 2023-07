Su Netflix arriva un nuovo true crime sul terribile caso Lucie Blackman

Una delle storie di cronaca nera più terribili del Giappone sta per arrivare su Netflix sotto forma di documentario con il film Missing il caso Lucie Blackman. Questo lungometraggio di 81 minuti racconterà la storia della scomparsa a Tokyo dell'assistente di volo britannica Lucie Blackman, finita poi in tragedia, in un true crime appassionante che ripercorre tutte le tappe delle indagini e porta sullo schermo toccanti testimonianze come quella del padre di Lucie. Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire trama, trailer e data di uscita ufficiale di questo nuovo documentario Netflix.

Missing, il caso Lucie Blackman: la trama

Tre settimane dopo che la ventunenne assistente di volo britannica Lucie Blackman si trasferisce da Londra a Tokyo per vivere un anno pieno di scoperte, genitori e amici rimangono sconvolti dalla notizia della sua scomparsa. Inizia subito un'intricata indagine internazionale per trovare Lucie, capitanata da un gruppo di tenaci detective giapponesi. Questo appassionante film true crime è raccontato attraverso l'avvincente ottica interna dell'indagine e quella commovente del padre, che continua a sperare di trovarla ancora viva. Questa corsa contro il tempo conduce gli investigatori nello squallido centro dei quartieri più malfamati di Tokyo, dove finiranno per scoprire la tragica verità del brutale omicidio di Lucie perpetrato da uno degli stupratori più abietti del paese.

Missing il caso Lucie Blackman: il trailer ufficiale

La storia vera della scomparsa di Lucie Blackman

La terribile storia della morte di Lucie Blackman inizia nel 2000 con la decisione della ragazza, insieme alla sua amica Louise Phillips di lasciare il Regno Unito per partire per un'esperienza lavorativa di un anno in Giappone. Arrivate a maggio del 2000 a Tokyo, con un visto di 90 giorni, le due ragazze hanno lasciato il loro lavoro da assistenti di volo della British Airways per lavorare in un bar, come hostess, nel quartiere di Roppongi. Una delle mansioni di questo lavoro, però, era anche quella di andare ad appuntamenti retribuiti ogni mese, chiamati, in giapponese, "d?han" e proprio il 1 luglio del 2000, Lucie uscì con un cliente del bar che aveva pagato per un appuntamento privato. Da questo appuntamento, la giovane 21enne, non tornò mai scomparendo senza lasciare traccia. L'amica di Lucie, Louise ricevete una telefonata da un uomo misterioso il giorno dopo la scomparsa di Lucie. Quest'uomo le disse che la Blackman si era unita a una setta religiosa ed era in fase di addestramento e che quindi non l'avrebbe più rivista. Spaventata, la ragazza chiamò subito la famiglia di Lucie e dopo 3 giorni dalla sua scomparsa, la sorella minore della ragazza, Sophie, arrivò in Giappone insieme al padre, Tim che la raggiunse una settimana dopo. Le ricerche di Lucie, però, non portarono a nessuna strada e sette mesi dopo la scomparsa il suo corpo fu ritrovato in una grotta sul mare in un piccolo villaggio di pescatori a un'ora da Tokyo.

L'uomo che aveva fatto quella telefonata, Joji Obara, fu arrestato nel 2002 con accusa di rapimento, stupro, omicidio e smaltimento del corpo di Blackman ma anche della modella australiana Carita Ridgway e dello stupro di altre 8 donne. Dopo il processo, l'uomo fu scagionato per l'uccisione di Blackman per mancanza di prove ma comunque condannato all'ergastolo per gli altri stupri e per la morte di Carita Ridgway. Nel 2008, fu ritenuto responsabile del rapimento, smembramento e uccisione di Lucie Blackman.

Quando esce Missing il caso Lucie Blackman su Netflix

Missing il caso Lucie Blackman debutta su Netflix il prossimo 26 luglio 2023 in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.