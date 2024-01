Ma quando esce la serie Netflix sui fratelli (killer) Menendez?

Era il 21 settembre del 2022 quando su Netflix arrivava una serie tv che di lì a poco sarebbe diventata un successo senza precedenti. Parliamo di Dahmer, la serie drammatica firmata Ryan Muprhy sulla storia del serial killer cannibale Jeffrey Dahmer. Non tutti sanno, però, che Dahmer era solo il primo capitolo di una saga interamente dedicata ai peggiori serial killer della storia. Il secondo capitolo di questa saga, infatti, è in fase di lavorazione e sarà dedicato a due fratelli killer, Lyle ed Erik Menendez. Ma cosa sappiano finora su Monsters 2 - La storia dei fratelli Menendez e quando uscirà su Netflix?

Monsters 2 - La storia dei fratelli Menendez, a che punto siamo?

Una delle serie più attese di Netflix è la seconda stagione di Monsters sui fratelli killer Menendez che uccisero i propri genitori. Scritta e diretta da Ryan Muprhy, Monsters 2 è il seguito di Dahmer e racconterà una delle più atroci storie di delitti familiari degli ultimi tempi. Oltre alla serie drammatica uscirà anche un documentario esclusivo su Netflix su Lyle ed Erik Menendez. Ma a che punto siamo con le riprese della serie?

A rallentare la produzione di Monsters 2 sono stati i due rispettivi scioperi di Hollywood che hanno spostato la data di inizio delle riprese originariamente proposta per settembre 2023. Dopo la fine dello sciopero, le riprese di Monsters 2 sono iniziate e sono anche state pubblicate, da Daily Mail, le immagini del dietro le quinte della serie. Per quanto riguarda i registi coinvolti, possiamo confermare Carl Franklin che dirigerà i primi due episodi, dopo aver diretto il primo episodio di Dahmer, e Paris Barclay che dirigerà il terzo episodio della seconda stagione di Monsters (anche lui ha già lavorato a American Horror Story, The Watcher e Dahmer).

FIRST LOOK at Nicholas Alexander Chavez and Cooper Koch as Lyle and Erik Menéndez on the set of “Monsters” Season 2 in Los Angeles yesterday! pic.twitter.com/SgQNJg81Af — The AHS Zone (@ahszone) January 5, 2024

Monsters 2 - La storia dei fratelli Menendez: chi c'è nel cast

Per quanto riguarda il casting della serie, sono stati scelti i due protagonisti dello show lo scorso giugno 2023: Cooper Koch interpreterà il ruolo di Erik Menendez e Nicholas Alexander Chavez quello di Lyle Menendez. Per Cooper Koch sarà il primo ruolo Netflix. In precedenza ha recitato nell'originale Peacock They/Them. Nicholas Alexander Chavez, invece, ha iniziato a recitare nel 2021 e finora lo abbiamo visto solo in Crushed e in General Hospital.

Monsters 2 - La storia dei fratelli Menendez: quando esce su Netflix

Ma la domanda che tutti si stanno facendo è: quando uscirà Monsters 2 su Netflix? La serie sarà distribuita nel 2024 secondo il comunicato stampa originale di Netflix. Dato che le riprese sono da poco iniziate possiamo immaginare di poter vedere la serie verso la fine del 2024.