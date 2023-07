Monsters: la storia di Lyle ed Erik Menendez quando arriva su Netflix?

Era la fine del 2022 quando è arrivato il rinnovo da parte di Netflix della serie di Ryan Murphy, Monsters per altre due stagioni. Dopo l'enorme successo di Dahmer, - attualmente la terza serie più vista di sempre su Netflix - la piattaforma di streaming ha deciso di dare al regista, tra i più apprezzati del panorama seriale contemporaneo, la possibilità di continuare a raccontare storie di assassini realmente esistiti. E dopo il racconto del cannibale Jeffrey Dahmer, la seconda stagione di Monsters avrà come protagonisti i fratelli Lyle ed Erik Menendez, i due mostri che hanno ammazzato a sangue freddo i loro genitori. Ma quando uscirà Monsters: la storia di Lyle ed Erik Menendez su Netflix? Scopriamolo insieme. Intanto, Netflix, ha annunciato che oltre a questa serie ha in progetto anche un documentario sui fratelli Menendez di prossima pubblicazione.

La trama di Monsters: la storia di Lyle ed Erik Menendez

La seconda stagione di Monsters avrà come protagonisti i fratelli Lyle e Erik Menendez. Si tratta di due assassini che, tra la fine degli anni '80 e l'inizio dei '90 hanno ucciso a sangue freddo i loro ricchi genitori a Beverly Hills. I due parlarono subito di legittima difesa ma e dopo un processo senza verdetto nel 1993 ne arrivò un secondo nel 1995 dove furono condannati all'ergastolo per omicidio di primo grado senza condizionale. Nel primo teaser lanciato da Netflix che ci introduce a questa nuova serie agghiacciante, si può ascoltare la telefonata con cui i due fratelli denunciano la morte dei genitori alla polizia. Questa storia, non è la prima volta che viene raccontata in tv. Anche la prima stagione della serie Law and Order True Crime, infatti, aveva raccontato la storia dei fratelli Menendez.

Chi interpreterà i fratelli Menendez nella serie Netflix?

Deadline ha confermato i nomi degli attori che interpreteranno Lyle ed Erik Menendez nella serie di Ryan Murphy: Cooper Koch interpreterà il ruolo di Erik Menendez e Nicholas Alexander Chavez quello di Lyle Menendez.

Cooper Koch non ha ancora recitato in una produzione originale Netflix e il suo ruolo di Erik Menendez sarà il suo primo progetto sia per il colosso di streaming che per Ryan Murphy. In precedenza ha recitato nell'originale di Peacock They/Them e nell'horror Swallowed.

Nicholas Alexander Chavez, invece, ha alle spalle solo due ruoli televisivi: quello di Jason in Crushed e Spencer Cassadine per 272 episodi di General Hospital.

A che punto siamo con la produzione di Monsters: la storia di Lyle ed Erik Menendez?

Tutta la produzione di Monsters 2 si è fermata a causa dello sciopero in corso della WGA e della SAG-AFTRA. Non è chiaro quando riprenderà.

Monsters: la storia di Lyle ed Erik Menendez, quando esce su Netflix?

Monsters: la storia di Lyle ed Erik Menendez sarà distribuita su Netflix nel 2024.