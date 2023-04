Mulligan, arriva su Netflix arriva una nuova serie animata dai creatori di 30 Rock

Su Netflix sta per arrivare una nuova serie animata dai creatori di 30 Rock e Unbreakable Kimmy Schmidt, Tina Fey e Robert Carlock. Si intitola Mulligan ed è un titolo d'animazione di genere distopico-fantascientifico e dai toni ironici che è pronto a far ridere ma anche riflettere molto. Inoltre, il cast vocale della serie, perlomeno nella sua versione originale, vede nomi noti del mondo dello spettacolo come Daniel Radcliffe, Chrissy Teigen, Dana Carvey. Ma entriamo più nel dettaglio per capire cosa ci aspetta da Mulligan.

Mulligan: di cosa parla e chi doppierà i personaggi

Mulligan racconta una storia ambientata in una Terra dove, a seguito di un attacco alieno, i sopravvissuti dovranno cercare di ricostruire una società. È un modo, dopotutto, di cercare di rimediare agli errori del passato e fare le cose per bene. Ma ci riusciranno i protagonisti di questa serie oppure, per l'uomo, è impossibile imparare dai propri errori?

Le voci dei personaggi nella versione originale dello show saranno quelle di Nat Faxon, che interpreta il personaggio di Matty Mulligan, un uomo qualunque che è riuscito da solo a salvare la terra dall'invasione aliena e ora è il grande leader dell'umanità che è sopravvissuta; Chrissy Teigen che è la sua compagna Lucy Suwan e quindi la First Lady ma i due si sono conosciuti da pochissimo e sembra proprio non abbiano nulla in comune; Sam Richardson che è Simon Prioleau, l'unico storico sopravvissuto e consigliere di Matty; Phil LaMarr che dà la voce all'unico alieno sopravvissuto e prigioniero degli umani; Dana Carvey che interpreta il senatore Cartwright LaMarr, un politico che non vede l'ora di far tornare il mondo così com'era; Tina Fey è Farrah Braun, una scienziata militare e mamma single.

Nel cast ci sono anche Daniel Radcliffe, Kevin Michael Richardson, Ayo Edebiri e Ronny Chieng.

Quando esce Mulligan su Netflix

Mulligan debutterà su Netflix il 12 maggio in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.