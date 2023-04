Perché Murder Mystery su Netflix funziona (ancora) così bene

Murder Mystery 2

Dopo quattro anni dal debutto del primo film della sua saga, Murder Mystery torna su Netflix con il suo sequel che vede il ritorno sullo schermo di Jennifer Aniston e Adam Sandler nei panni dei famigerati "Spitz", la coppia protagonista di una crime comedy Netflix che, nella sua semplicità, ha trovato la chiave del suo successo.

Murder Mystery viene classificato da Netflix come un "goofy movie", cioè un film semplice, goffo, quasi "maldestro" ed è proprio la sua capacità di puntare tutto su due protagonisti anti-eroi, un po' "imbranati" e con una vita sentimentale e professionale tutt'altro che perfetta - abbiamo a che fare, infatti, con una parrucchiera e un poliziotto di New York che non è mai riuscito a superare l'esame da detective - a rendere Murder Mystery un format che funziona sempre e che riesce ad avvicinarsi al pubblico molto più di grandi produzioni molto più patinate.

Dopo quattro anni, Nick e Audrey Spitz sono ormai detective a tempo pieno, anche se la loro agenzia privata fatica a decollare, quando si trovano improvvisamente alle prese con un sequestro internazionale: il maragià loro amico è infatti rapito durante il proprio lussuoso matrimonio. Da qui inizia la trama di Murder Mystery 2 che porterà i due protagonisti, questa volta un po' più consapevoli delle loro capacità di detective, alle prese con nuove molteplici uccisioni e un nuovo cattivo da trovare in un gruppo di indiziati.

Pur essendo un film da cui non ci si aspetta molto, sia il primo che il secondo capitolo di Murder Mystery sorprendono per la loro gradevolezza, riportandoci, per certi versi, all'atmosfera delle vecchie commedie romantiche dove non c'era bisogno di grandi outfit o grandi produzioni per creare una storia che potesse funzionare. E il segreto del successo di questo film che, con il finale del suo sequel ha già posto le basi per un terzo capitolo di saga, sta proprio in questo, nel suo essere leggerissimo, nel non avere supereroi o personaggi "perfetti" e nel sapere sfruttare l'ironia come strumento chiave per raccontare, senza troppa drammaticità, tematiche profonde e universali come le difficoltà matrimoniali o i problemi legati a una carriera che sembra non riuscire a decollare mai. In più, Murder Mystery permette al pubblico di giocare e divertirsi a scovare l'assassino come se fosse nel bel mezzo di una partita di Cluedo.

Dinamico, divertente, semplice e proprio per questo piacevolissimo, Murder Mystery 2, così come il film che l'ha preceduto, è un titolo Netflix non eccezionale ma perfetto per una serata in totale leggerezza e, forse, dopo tante storie drammatiche, era proprio quello di cui abbiamo bisogno.

Voto: 6 e mezzo

