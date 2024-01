Quanto costa Netflix? Tutti i prezzi e le differenze degli abbonamenti (2024)

Netflix è un colosso del mondo dello streaming. È una delle piattaforme più diffuse, più popolari e con una proposta enorme di serie, film, documentari, cartoni e molto altro. Si tratta di un'azienda che negli anni è stata in grado di evolvere, di ottenere consesi e di accaparrarsi un grandissimo numero di abbonati, perlomeno prima dell'avvento di streamer concorrenti e sempre più numerosi come Prime Video, AppleTV+, NOW, Paramount+, Disney+ ecc. Netflix, però, resta "La" piattaforma di streaming e quella che ha sempre offerto al pubblico contenuti senza pubblicità, almeno finora. Netflix, infatti, dopo un periodo di crisi con conseguente perdita di abbonati ha radicalmente cambiato la sua struttura e, soprattutto, il suo costo offrendo ai suoi utenti nuove tipologie di abbonamenti a diversi prezzi e ha introdotto la pubblicità per la prima volta dal 2022. Ma qual è oggi il costo di Netflix e quali sono gli abbonamenti che offre al pubblico la piattaforma di streaming? Scopriamoli insieme.

Se volete pagare di meno (e non vi disturba la pubblicità)

Inisiamo con il primo abbonamento disponibile su Netflix, quello standard con pubblicità. Quando costa e in cosa consiste questo tipo di abbonamento Netflix? Parliamo di costi: l'abbonamento standard con pubblicità di Netflix costa 4.99 euro al mese. Cosa avrete in cambio pagando quasi 5 euro al mese? Tutti i contenuti della piattaforma di streaming con una qualità Full HD di 1080p e con interruzioni pubblicitarie su smartphone, tablet, computer e Tv. Inoltre questo abbonamento può essere scaricato su due soli dispositivi.

Se non volete avere interruzioni pubblicitarie durante la visione

Passiamo all'abbonamento standard. Con questo piano, infatti, potrete vedere serie e film senza interruzioni pubblicitarie con una qualità Full HD dei video di 1080p. Il costo? 12,99 euro al mese. Ecco che, quasi raddoppiando il prezzo si potranno ottenere contenuti senza pubblicità e alla stessa qualità dei video dell'abbonamento con pubblicità. I vantaggi? Evitare fastidiose interruzione durante la visione della vostra serie preferita. Anche questo piano è scaricabile solo su due dispositivi.

Se non potete fare a meno dell'Ultra HD

Ma non è finita qui perché Netflix propone al suo pubblico anche un altro abbonamento che è ideale per gli amanti dell'Ultra HD. Con l'abbonamento premium, infatti, potrete vedere video in Ultra HD (4K) e HDR con un audio spaziale disponibile. Inoltre i contenuti sono senza pubblicità, visibili su qualsiasi tablet, telefono, computer o tv e scaricabili su ben 6 dispositivi. Ma parliamo di prezzi. Quanto costa l'abbonamento premium? 17.99 euro al mese.

Ora sta a voi scegliere l'abbonamento Netflix che più soddisfa i vostri bisogni.