Neve alle Azzorre, arriva su Netflix una serie ambientata nell'arcipelago portoghese

Su Netflix sta per arrivare una nuova serie drammatica portoghese ambientata nell'arcipelago delle Azzorre, nel bel mezzo dell'Oceano Atlantico. Si tratta di Neve alle Azzorre, una serie con la regia di Patrícia Sequeira che racconta una storia d'avventura che sconvolgerà la vita di un gruppo di ragazzi che abitano in un paesino remoto nelle Azzorre dove non succede mai nulla finché non arriverà una tonnellata di cocaina sulla costa. Ma cerchiamo di scoprire qualcosa in più su questa nuova e originale serie Netflix e vediamo quando debutterà sul catalogo della piattaforma di streaming.

Neve alle Azzorre, di cosa parla

Nel paesino di Rabo de Peixe nelle Azzorre non succede mai nulla, finché una tonnellata di cocaina non arriva sulla costa e sconvolge la vita dei suoi abitanti. Il giovane pescatore Eduardo e i suoi migliori amici decidono così di dedicarsi al commercio improvvisato della merce arrivata dall'Oceano Atlantico. Tuttavia, una tonnellata di cocaina non passa inosservata e i protagonisti dovranno affrontare i proprietari della droga, la polizia e una serie di personaggi imprevedibili in una pericolosa avventura senza ritorno.

Neve alle Azzorre, quando esce su Netflix

Neve alle Azzorre debutterà su Netlfix il prossimo 26 maggio 2023 in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.