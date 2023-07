Nimona su Netflix è il prototipo di Fantasy moderno che state cercando

Nimona

Nimona probabilmente non vincerà l'Oscar, ma può sicuramente rivendicare di essere un film d'animazione in grado se non magari di innovare, sicuramente di proporre una variazione sul tema della diversità, del fermarsi alle apparenze, di grande qualità e genuinità. Tratto dal webcomic omonimo di ND Stevenson, Nimona è meraviglioso esteticamente, unico per energia e simpatia, ed è anche un inno alla tolleranza scevro da noia e ripetitività, di quelli che vorremmo più spesso sul grande e piccolo schermo.

Nimona: la trama

Serata importante per Ballister Blackheart, che in un immaginario Regno a metà tra Fantascienza e Fantasy, tra poco verrà nominato Cavaliere, continuando una tradizione plurisecolare di difesa dei confini della città dagli orrendi mostri, che si presume abitino al di fuori delle mura. Ballister però è diverso dagli altri, egli infatti potrebbe essere il primo popolano ad entrare nell’Elite dei Cavalieri, solitamente appartenenti ad antiche e nobili casate. Lui, forte della protezione della saggia Regina Valerin ha però saputo distinguersi per ardimento, devozione e capacità. L'unico che gli sia pari è Ambrosius, indicato come il Cavaliere ideale dai più conservatori, che è anche il suo compagno, e che più di tutti sa quali dubbi si celino nell’animo di Ballister, che ha paura di non essere accettato né dalla cittadinanza né tantomeno dagli altri Cavalieri.

Durante la cerimonia però, Ballister rimane suo malgrado coinvolto in un mortale attentato ai danni della Regina, per il quale viene ritenuto unico responsabile. La sua ricerca di una verità che possa scagionarlo, lo vede imprevedibilmente soccorso da Nimona, una strana ragazza mutaforma, dotata di straordinari poteri, così come di un carattere ribelle ed anarchico. Desiderosa di essere accettata dagli altri e allo stesso tempo ormai abituata ad essere considerata un mostro, si rivelerà un aiuto prezioso ma anche destabilizzante per Ballister. In breve, tra inseguimenti, trasformazioni e misteri da svelare, i due impareranno non solo a collaborare, ma anche a conoscersi e a cambiare i rispettivi punti di vista su sé stessi e sul mondo che li circonda.

Un piccolo capolavoro a metà tra omaggio e innovazione

Nimona è diretto da Nick Bruno e Troy Quane, e vanta una sceneggiatura davvero gustosa creata da Robert L. Baird e Lloyd Taylor, che se da un lato sa ottimizzare il fumetto originale, dall’altro è in perenne movimento, cesella un'atmosfera a metà tra il Buddy movie, fantasy, commedia e una variazione non indifferente sul tema del mostro nella nostra società e nella nostra narrativa. Ma soprattutto, è il tema della diversità come condanna, come Spada di Damocle sulla propria autostima, che domina tutti i 100 minuti di questo film incredibilmente colorato, divertente, dinamico, capace però anche di far ragionare come non succedeva da tempo in un genere, quello dell’animazione, che ultimamente ha intrapreso una strada a metà tra il paternalismo e il moralismo fastidioso. Nimona invece ci ricorda come le lezioni più intelligenti, i ragionamenti più profondi da creare nel pubblico più giovane, siano tanto più facili quando accompagnati dal divertimento, da personaggi ben costruiti e da una trama che sappia essere piena di sorprese. Palesi i riferimenti al meglio dei mostri cinematografici nel senso più classico ma anche atipico del termine. Si possono scorgere tantissimi rimandi al cinema di Tim Burton, ai Monster Movies nipponici su Godzilla, a King Kong, così come alle fiabe dei Grimm. Poi però ecco che si sceglie di decostruire il classicismo della Disney che fu, incrociandolo di rimandi al mondo di Dungeons & Dragons. Non vi è la genialità irriverente di Vox Machina o a ciò che Daley e Goldstein ci hanno dato ultimamente, ma pochi film hanno saputo riprendere con pari rispetto e sensibilità la missione che a suo tempo fece di Shrek una rivoluzione della narrativa.

Tra critica alla società ed elogio della ribellione giovanile

Nimona ha nel design dei suoi personaggi qualcosa di molto accattivante, unisce il classico dell'iconografia pseudo medievale, con una metropoli steampunk molto simile a ciò che ci ha donato una serie come Arcade. Si odono gli echi pessimisti sulla società di un il Quinto Elemento di Luc Besson, ma poi è facile scorgervi anche un world building che omaggia Star Wars, Blade Runner, i tanti altri esempi di un altrove che sia ad un tempo familiare e sconosciuto. Tantissime le gag, i momenti comici, in virtù anche delle varie trasformazioni di Nimona, che raccoglie lo spirito ribelle della gioventù, con tanti riferimenti al punk, al rock, alla disobbedienza all'ordine costituito propria di una certa generazione Z.

Il sistema ha un volto paternalista, arrogante, il film alla fine diventa anche una profondissima critica al mondo classista in cui viviamo tutti quanti, al concetto di barriera come qualcosa di assolutamente irrinunciabile per proteggersi da che cosa non si è capito, si sa solamente che l'altro, il diverso, colui che viene dal mondo esterno, è una minaccia. Il finale furbamente strizza l'occhio anche a il Gigante di Ferro, piccolo capolavoro dell'animazione che fu, tanto che alla fine può forse risultare problematico capire dove cominci l'omaggio e dove invece inizi lo scaltro recupero. Detto questo però, fare un confronto con i prodotti recenti della Pixar della Disney, da Strange World, ad Encanto fino al recente Elemental, non può che spostare inevitabilmente la bilancia molto in attivo per questa avventura, che se non altro sa come agganciarsi al meglio della nuova narrazione videoludica. Come affronta ragionamenti non da nulla sul concetto di potere mediatico, di distorsione della realtà e fake news, lascia piacevolmente sorpresi.

La verità è che fare film d’animazione connessi all’attualità che sappiano essere privi di prevedibilità, non è impossibile, basta avere maggior volontà di andare oltre il già noto, un po’ come Nimona e Ballister.