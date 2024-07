Nobody Wants This, la nuova serie romantica con Kristen Bell e Adam Brody: quando esce

Sta per arrivare su Netflix una nuova serie romantica pronta a conquistare tutti gli amanti delle rom-com. Si intitola Nobody Wants This e racconta in 10 episodi il nascere di una storia d'amore tra un rabbino e una non credente. Una relazione improbabile che metterà in crisi le convinzioni di entrambi regalando spettacolo ma anche interessanti spunti di riflessione.

Protagonisti della storia sono Kristen Bell, che torna su Netflix dopo il thriller La donna nella casa di fronte alla ragazza dalla finestra e Adam Brody, star di The O.C. Ma entriamo più nel dettaglio.

Nobody Wants This: la trama

Nobody Wants This è una commedia incentrata sull'improbabile relazione tra l'agnostica e schietta Joanne (Kristen Bell) e il rabbino anticonformista Noah (Adam Brody).

Nobody Wants This: il cast

Nel cast della serie romantica oltre ai due protagonisti Kristen Bell (Veronica Mars) e Adam Brody (The O.C.) ci sono anche Justine Lupe (Il premio del destino) e Timothy Simons (Veep).

Nobody Wants This: quando esce su Netflix

La nuova commedia romantica Nobody Wants This debutta su Netflix il 26 settembre 2024.