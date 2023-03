Noise, le cose da sapere sul nuovo film Netflix che stanno guardando tutti

Netflix ha lanciato un nuovo film di genere thriller drammatico sul suo catalogo, un titolo che, in qualche modo, ha attirato l'attenzione di molti. Noise, infatti, a pochi giorni dal suo debutto è volato in top 10 finendo al secondo posto tra i film più visti dietro solo a Era Ora di Edoardo Leo. Ma cos'è che rende speciale questo film che sembra che proprio tutti non possano fare a meno di guardarlo? Cerchiamo di scoprirlo insieme andando un po' più nel dettaglio.

La trama di Noise

l film racconta la storia di Matt, influencer e giovane genitore del neonato Julius, che scopre un oscuro segreto appartenente al passato del padre colpito da demenza. Inizia così un'indagine approfondita che lo porterà ad aprire un vaso di Pandora pieno di segreti e a scatenare più drammi familiari del previsto. Liv, la moglie di Matt, è molto preoccupata e farà di tutto per non perderlo, ma è troppo tardi?

Le particolarità di Noise

Ciò che rende il film molto particolare è che non succedono molte cose ma si ha un piccolo quadro, a volte un po' confuso, della psicologia di un uomo che non riesce più a sopportare i rumori attorno a lui, in particolare il pianto del figlio appena nato. Un uomo che si ritrova a vivere un momento di crisi mentale che lo porta a finire in un vortice di teorie sul suo passato e su quello di suo padre. Ciò che affascina del film è che più che essere un thriller d'azione è un thriller psicologico che punta i riflettori sul tema della paternità e su quanto la depressione post-partum possa essere anche maschile e non solo femminile.

Quando esce Noise su Netflix

Noise è debuttato sul catalogo della piattaforma di streaming il 17 marzo 2023.

