Non ho mai 4, la spiegazione del finale di serie (e con chi si mette Devi)

È giunto anche per Non ho mai il momento di dire addio ai suoi fan e alla sua protagonista Devi. La commedia di formazione ideata da Mindy Kaling, che racconta la vita complicata di un'adolescente americana di prima generazione di origini indiane, una studentessa modello del liceo che finisce spesso in situazioni difficili a causa della sua irritabilità, ha appena fatto il suo debutto su Netflix con il gran finale di serie chiudendo il sipario su uno dei titoli più apprezzati, in questi ultimi anni, della piattaforma di streaming. Ma come è andata a finire la storia di Devi? Cosa accadrà alla fine del liceo per questa ragazza dal carattere coraggioso e ribelle? E con chi finirà insieme? Scorpiamolo in questo approfondimento sul finale di Non ho mai 4.

Il trailer di Non ho mai 4

Non ho mai 4 come finisce, la spiegazione

(Spolier)

L'ultimo episodio di Non ho mai 4 vede Devi alle prese con il suo ultimo giorno a Los Angeles prima di partire per Princeton dove è stata presa all'università. Devi è felicissima ma allo stesso tempo triste di abbandonare la sua famiglia e i suoi amici per partire da sola per una nuova città dove non conosce nessuno, così, fa fatica a preparare le valigie e a realizzare che ben presto la sua vita cambierà per sempre. In occasione del matrimonio di sua nonna, però, potrà godere di un'ultima serata insieme ai suoi amici divertendosi con loro e passando del tempo anche con sua mamma che è preoccuata tanto quanto lei, anche se non vuole darlo a vedere, sua cugina e sua nonna. Durante i festeggiamenti del matrimonio, però, Devi vedrà arrivare, a grande sorpresa, Ben che tornato da New York dove stava facendo un'inteship in una law firm, va da lei per dichiararle il suo amore. "Mi piaci" le dice inizialmente per poi cambiare il verbo piacere con "amare". E così, i due, escono, prendono un monopattino elettrico e vanno a casa di lui per passare la notte insieme. Innamoratissimi e felici di essersi finalmente dichiarati l'un l'altro, Devi e Ben decidono di provare a stare insieme nonostante la distanza. Così arriva la mattina della partenza e Devi, pronta con la sua valigia che alla fine ha fatto insieme a sua mamma dopo aver avuto un momento di crisi, parte per l'altro lato del Paese e inizia il suo percorso a Princeton con il ragazzo e anche l'università dei suoi sogni. Un finale dolcissimo e romanticissimo che farà emozionare tutti e appagherà i fan di questo adorabile teen drama.

Non ho mai 5 ci sarà?

Non ci sarà una quinta stagione di Non ho mai in quanto la quarta corrispondeva all'ultimo capitolo della serie.