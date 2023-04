Non ho mai 4, svelata la data di uscita del gran finale di serie

Non ho mai è vicinissima al suo gran finale. Netflix, infatti, ha appena svelato quando debutteranno gli ultimi episodi di questa dramedy apprezzatissima dal pubblico che si concluderà con la sua quarta stagione in cui Devi, la sua protagonista, sarà alle prese con il suo ultimo anno di liceo. Per svelare al pubblico le prime immagini di Non ho mai 4 e annunciare la sua data di uscita, Netflix ha pubblicato un video annuncio sui suoi profili social e i numerosissimi fan della serie, divisi tra team Ben e team Paxton, non vedono l'ora di rituffarsi nella vita di questa adolescente americana di origini indiane con un caratterino molto particolare. Ma prima di scoprire quando uscirà Non ho mai 4 su Netflix facciamo un piccolo recap su questa serie in modo che, chi non la conosce ancora, potrà recuperarla prima dell'uscita del suo finale.

Di cosa parla Non ho mai

Non ho mai è una commedia di formazione ambientata ai giorni nostri che racconta la vita complicata di un'adolescente americana di prima generazione di origini indiane ed è interpretata da Maitreyi Ramakrishnan nel ruolo di Devi, una studentessa modello del liceo che finisce spesso in situazioni difficili a causa della sua irritabilità. Ideata dalla produttrice esecutiva Mindy Kaling e dalla produttrice esecutiva e showrunner Lang Fisher, la serie è prodotta da Universal Television, una divisione di Universal Studio Group, mentre la produzione esecutiva è affidata a Howard Klein e David Miner di 3 Arts Entertainment.

Quando esce Non ho mai 4 su Netflix

Non ho mai 4 debutterà su Netflix il prossimo 8 giugno 2023 in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.