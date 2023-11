Nothing to See Here, su Netflix una comedy che celebra la disabilità

Su Netflix sta per arrivare una nuova serie comedy sulla disabilità, Nothing to see here. Protagonista di questo titolo messicano di 8 episodi, dal titolo originale Ojitos de Huevo, è un ragazzo non vedente che sogna di diventare un comico famoso e che, insieme al suo migliore amico, anche lui disabile, prova a sfondare allontanandosi da una famiglia iperprotettiva. Nothing to see here è una serie che punta a mostrare cosa significa, per chi è portatore di disabilità, affrontare la vita e inseguire i propri sogni. Ma entriamo più nel dettaglio svelando trama, trailer e data di uscita di questa comedy Netflix.

Nothing to see here: la trama

Alexis è un giovane cieco che sogna di diventare un comico di successo. Si trasferisce nella città più grande del mondo lasciandosi alle spalle il padre iperprotettivo e il suo migliore amico e "manager" con paralisi cerebrale, Charly. Nothing to see here è una commedia dolceamara che sfida il politicamente corretto ed esplora cosa significhi inseguire i propri sogni in un mondo cieco alla diversità funzionale. E in una città permeata di cultura "woke", Alexis dimostrerà al suo pubblico che non c'è nulla da vedere e molto da ridere.

Nothing to see here: il trailer

Nothing to see here: quando esce su Netflix

Nothing to see here debutterà su Netflix il 17 novembre 2023 in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.