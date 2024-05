Nuova Scena, il rap show di Netflix torna con una seconda stagione (e sono già aperti i casting)

Buone notizie per gli appassionati di musica rap, Netflix ha rinnovato il rap show Nuova Scena per una seconda stagione. Dopo il successo della prima edizione, torna sulla piattaforma di streaming la competizione musicale, prodotta da Fremantle, dedicata alla ricerca del nuovo talento della scena rap itlaiana dando la possibilità a tantissimi ragazzi emergenti di far conoscere la propria arte e aprirsi una strada verso il mondo della musica. Nuovi concorrenti ma anche una nuova giuria che sarà annunciata prossimamente. La prima stagione aveva visto protagonisti in giuria Fabri Fibra, Geolier e Rose Villain.

Come iscriversi ai casting di Nuova Scena 2

La ricerca dei protagonisti che segneranno la nuova scena rap italiana, con un premio in palio per il vincitore di 100.000 euro, comincia già da oggi con l’apertura dei casting: chiunque voglia candidarsi e cominciare la propria scalata verso il sogno, potrà semplicemente scrivere a castingtv@fremantle.com.

Nuova Scena 2: chi sono i nuovi giudici

La giuria di questa seconda stagione di Nuova Scena - Rhythm + Flow Italia verrà annunciata nelle prossime settimane. Nel frattempo, per tutti i fan che vogliono restare aggiornati su tutte le novità, basterà visitare la pagina dello show su Netflix.

Nuova Scena 2: quando esce su Netflix

Nuova Scena tornerà nel 2025 con la sua seconda stagione, solo su Netflix.