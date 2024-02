Nuova Scena: quando escono gli episodi su Netflix, il calendario completo

Netflix ha lanciato il suo primo rap show: Nuova Scena, un talent dedicato alla ricerca del nuovo talento della scena rap italiana contemporanea. Si tratta di una competizione musicale prodotta da Fremantle con tre giudici d'eccezione: Fabri Fibra, Geolier e Rose Villain alla ricerca dei protagonisti che segneranno la nuova scena rap italiana, con un premio in palio per il vincitore di 100.000 euro. Ma come funziona la gara e, soprattutto, quando usciranno tutti gli episodi del talent? Scopriamolo insieme.

Nuova Scena: gli ospiti famosi

Tra gli ospiti speciali di Nuova Scena ci sono: Ernia, Fred De Palma, Ketama126, Lazza, Lele Blade, Nayt, Nitro, Rocco Hunt, Squarta e Yung Snapp. Oltre a loro che affiancheranno i giudici nelle prime puntate ci saranno anche Guè, Madame, Marracash e Noyz Narcos come ospiti sul palco del rap show nella puntata dei featuring: i concorrenti dovranno comporre 16 barre inedite su pezzi iconici di queste star del rap italiano.

Nuova Scena: quando escono gli episodi, il calendario completo

Lo show in 8 episodi è diviso in tre parti: