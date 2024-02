Nuova Scena: quando esce la finale su Netflix

Nuova Scena è il nuovo rap show di Netflix che punta a scovare tra le periferie di Roma, Napoli e Milano, il nuovo rapper emergente da lanciare nel mondo della musica. Si tratta di una competizione musicale del mondo rap, prodotta da Fremantle, con tre giudici d'eccezione: Fabri Fibra, Geolier e Rose Villain che andranno alla ricerca dei protagonisti che segneranno la nuova scena rap italiana. Per il vincitore, dopo sfide, battle a colpi di barre ed esibizioni live, ci sarà un premio di 100.000 euro. Ma entriamo nel dettaglio per scoprire meglio come funziona Nuova Scena e, soprattutto, quando andrà in onda, su Netflix, la finale dello show.

Nuova Scena: come funziona il talent show e chi sono gli ospiti famosi

Lo show in 8 episodi sarà diviso in tre parti: gli episodi 1-4 vedranno Fabri Fibra, Geolier e Rose Villain partire dalle città più rappresentative del rap italiano - Roma, Napoli e Milano - alla ricerca del miglior talento della prossima generazione. In questa fase, i tre giudici saranno affiancati da grandi nomi del rap italiano: Ernia, Fred De Palma, Ketama126, Lazza, Lele Blade, Nayt, Nitro, Rocco Hunt, Squarta e Yung Snapp.

Negli episodi 5, 6, 7 i giovani rapper si dovranno misurare con prove di freestyle, rap battle, videoclip e, soprattutto, nel featuring con Guè, Madame, Marracash e Noyz Narcos.

La finale, invece, vedrà i tre artisti più meritevoli chiamati a presentare il proprio brano originale, guidati dalla volontà di trasformare il proprio sogno in realtà.

Nuova Scena, la finale: quando esce su Netflix

La finale di Nuova Scena sarà disponibile da lunedì 4 marzo e vedrà i tre artisti più meritevoli chiamati a presentare il proprio brano originale, guidati dalla volontà di trasformare il proprio sogno in realtà.