Nuova Scena: avevamo davvero bisogno dell'ennesimo talent su Netflix?

Netflix sta cercando il rapper della nuova scena musicale italiana. Lo sta facendo con un nuovo talent, Nuova Scena, uno show dedicato interamente alla musica rap e con tre giudici d'eccezione: Fabri Fibra, Geolier e Rose Villan che si dividono tra Roma, Napoli e Milano alla scoperta del nuovo giovane talento di questo genere musicale fatto di barre, ritmi sincopati e racconti di vita di strada.

Nuova Scena non è un format nuovo, in altri Paesi è già stato sperimentato ma arriva per la prima volta in Italia con 8 episodi lanciati da Netflix in tre parti. Si comincia con la selezione dei migliori rapper emergenti di Roma, Napoli e Milano per poi proseguire con i live sui propri inediti e, infine, la battaglia finale che incoronerà il vincitore con un premio di 100mila euro. Oltre ai tre giudici, sono tanti gli ospiti famosi che compaiono in Nuova Scena, diversi nomi importanti della scena musicale contemporanea da Madame a Rocco Hunt per poi passare a Lazza, Fred De Palma e tanti altri ancora, tutti pronti a esprimere le loro opinioni, dare consigli ai talenti emergenti e aiutare i giudici nella scelta degli artisti più pronti a essere lanciati nel mondo "reale" della musica.

Ma dopo aver visto le prime quattro puntate di Nuova Scena, uscite su Netflix il 19 febbraio 2024, che impressione abbiamo avuto su questo talent show? Ci ha convinto oppure ci ha lasciato con un po' di amaro in bocca?

Rispondiamo senza peli sulla lingua: Nuova Scena, su Netflix, non funziona, o meglio, è uno show che distribuito su una piattaforma di streaming fa fatica a esprimersi, a "fidelizzare" il suo pubblico, a coinvolgere lo spettatore e a dargli il tempo necessario per affezionarsi ai suoi protagonisti.

Nuova Scena è un talent che si perde in un racconto veloce, freddo, "furbo" e molto settoriale - ma forse è questo il suo obiettivo -, ed è un talent che pecca nell'essere troppo superficiale nel racconto dei suoi protagonisti, tanti giovani talenti che vengono fatti vedere per qualche minuto, giudicati e mandati via senza darci il tempo di ricordarci né nome, né storia, né canzoni. Quello lanciato da Netflix è uno show che mostra diversi limiti, primo tra tutti quello di non riescire a sostenere il paragone con i classici talent televisivi, da Amici a X Factor, fino a passare per The Voice, programmi che si prendono, al contrario, tutto il tempo necessario per appassionare il pubblico, coinvolgerlo, raccontargli storie di crescita personale e non solo propinargli hit. Ma sappiamo bene che nel caso di Nuova Scena, avere come mezzo una piattaforma di streaming e non una prima serata tv cambia le regole del gioco e, di conseguenza, i risultati in fatto di ascolti ed engagement.

Gli episodi di Nuova Scena scorrono lentamente tra intro accattivanti sui tre giudici, spezzoni di storie personali che introducono i giovani talenti ma che sono talmente brevi e superficiali da non farceli conoscere davvero e pezzi di esibizioni live di ragazzi che sognano di sfondare nel mondo della musica e che se si bloccano dall'emozione mentre cantano vengono penalizzati perché non pronti a essere delle "macchine da guerra".

Poco il feeling tra i tre giudici con Geolier, Rose Villain e Fabri Fibra - è quest'ultimo il più convincente - che non formano un gruppo coeso ma vanno avanti, date le loro diversità in fatto di esperienza, pensiero e identità musicale, su binari separati.

Tirando le somme, Nuova Scena è un rap show che non arriva, non trasmette emozioni, non coinvolge, non rompe la parete che divide chi è da un lato e chi dall'altro dello schermo diventando l'ennesimo talent show sforna talenti di cui forse, al giorno d'oggi in cui siamo bombardati da programmi di questo tipo, non avevamo proprio bisogno.

Bocciato.

Voto: 5,9