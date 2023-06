Su Netflix arriva un rap show con Fabri Fibra, Rose Villain e Geolier

Arriva su Netflix uno show dedicato alla ricerca del nuovo protaonista della scena rap italiana. Si tratta di un contest di 8 episodi che vedrà tre giudici, Fabri Fibra, Rose Villain e Geolier, alla ricerca del più bravo rapper contemporaneo italiano con un montepremi in palio per il vincitore di ben 100mila euro. Si intitola Nuova Scena - Rhythm + Flow Italia, ed è una competizione musicale del mondo rap, prodotta da Fremantle che punta a trovare il nuovo volto del rap italiano nelle città di Roma Napoli e Milano. Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire qualcosa in più su questo rap show di Netflix e capire quando uscirà sulla piattaforma di streaming.

Come funziona Nuova Scena - Rhythm + Flow Italia

Nuova Scena - Rhythm + Flow Italia è una nuova serie Netflix che vedrà Fabri Fibra, Geolier e Rose Villain partire dalle città più rappresentative del rap italiano - Roma, Napoli e Milano - alla ricerca del miglior talento della prossima generazione. Nel corso della competizione, i giovani rapper si dovranno misurare con prove di freestyle, rap battle, produzione di brani originali, guidati dalla volontà di trasformare il proprio sogno in realtà. Nel corso dello show, i tre giudici saranno inoltre affiancati dalle principali personalità della scena rap italiana, che contribuiranno a definire l’esito della competizione.

Nuova Scena - Rhythm + Flow Italia, scritto da Dino Clemente, Matteo Lenardon, Paola Papa, Antonio Vicaretti e da Chiara Guerra, Vincenzo Majorana, Marina Pagliari, per la regia di Alessio Muzi, arriva nel nostro Paese dopo il successo riscosso negli USA e in Francia, rappresentando il primo adattamento italiano di un format originale Netflix.

Quando esce Nuova Scena - Rhythm + Flow Italia su Netflix

Lo show dedicato al mondo del rap italiano debutterà su Netflix nel 2024.