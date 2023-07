Le più attese serie sci-fi in arrivo su Netflix nel 2023 (e oltre)

Se fino a qualche anno fa era molto di nicchia e non proprio popolarissima, oggi la fantascienza è diventata un genere di racconto alla portata di tutti e amato da tantissime persone che non vedono l'ora di perdersi in futuri immaginari portati dalle serie tv sul piccolo schermo. Negli ultimi anni, infatti, il sci-fi ha subito una vera e propria rinascita, specialmente nel mondo delle serie tv che hanno scelto di puntare moltissimo, anche dopo il successo di Stranger Things, su storie ambientate in mondi abitati da alieni, robot, mostri, personaggi con poteri e spazio e tempo che si mescolano tra loro diventando plasmabili. Se anche voi siete tra quelli che amano le serie di fantascienza, ecco tutti i nuovi titoli Netflix sci-fi che arriveranno in catalogo tra la fine del 2023 e il 2024, alcuni attesissimi. Dal problema dei 3 corpi a L'eternauta, ecco le serie sci-fi di cui sentiremo parlare nei prossimi mesi.

Mech Cadets (10 agosto 2023)

Inziamo con Mech Cadets, una serie sci-fi che uscirà tra pochissimo. Si tratta di una nuova serie animata di fantascienza basata sul fumetto di Greg Pak Mech Cadets. Mech Cadets è realizzata da Boom! Studios e dallo studio di animazione giapponese Polygon Pictures e racconta la storia di una nuova recluta dell'ambita forza dei Mech Cadets che combatte gli invasori alieni con Robo Mech all'avanguardia. Ming-Na Wen, Aparna Brielle, Daniel Dae Kim, Debra Wilson e Victoria Grace prestano le loro voci alla serie nella sua versione originale.

Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix (19 ottobre 2023)

Dal visionario Adi Shanker (dietro la serie Castlevania di Netflix e Dredd), arriva un nuovo titolo sci-fi attesissimo. La serie è ambientata in un 1992 alternativo nel paese precedentemente conosciuto come USA. Ora chiamato Eden, è una tecnocrazia governata dalla propaganda e dalla corruzione. Il super-soldato Dolph Laserhawk è stato appena tradito dall'amore della sua vita e rinchiuso nella prigione di massima sicurezza Supermaxx di Eden. Ora deve guidare una squadra di emarginati ribelli in rischiose missioni sotto copertura per sopravvivere.

Bodies (2023)

Passiamo poi a Bodies, una serie Netflix a cura di Moonage Pictures, adattamento britannico della miniserie in otto numeri della Vertigo e della DC. La trama del nuovo show, ideato da Paul Tomalin, ruota attorno a quattro detective che, in quattro diversi periodi temporali di Londra, si ritrovano a indagare sullo stesso omicidio. Protagonisti Stephen Graham, Derek Riddell, Jacob Fortune-Lloyd e Kyle Soller.

Cosa sappiamo su Bodies, finora

Il problema dei 3 corpi (1 gennaio 2024)

E tra i titoli più promettenti di tutti c'è Il problema dei 3 corpi, una nuova serie drammatica nata dai creatori di Game of Thrones e ispirata all'epica trilogia di libri scritti da Liu Cixin. La stotira racconta ciò che succede quando l'umanità scopre che non siamo soli nell'universo.

.Basata sull'amata serie di libri cinesi, l'umanità del nuovo show si trova ad affrontare una grave minaccia proveniente dall'aldilà. Grazie agli sforzi di una donna nella Cina degli anni Sessanta, un gruppo di scienziati ha oggi la possibilità di scongiurare tale minaccia. Il cast della serie comprende Jovan Adepo, John Bradley, Liam Cunningham, Eiza González, Jess Hong, Marlo Kelly, Alex Sharp, Sea Shimooka, Zine Tseng, Saamer Usmani, Benedict Wong e Jonathan Pryce.

L'Eternauta

Passiamo poi a un titolo argentino, anche questo tra i più attesi del genere sci-fi: L'Eternautra. Si tratta di un ambizioso progetto che adatta la graphic novel di Héctor Germán Oesterheld, illustrata da Francisco Solano López e seguirà la storia di Juan Salvo (interpretato da Ricardo Darín), che lavora con un gruppo di sopravvissuti che combattono una minaccia aliena durante una forte nevicata.

Gears of War

Non solo, su Netflix, avremo un film ambientato nel mondo del videogioco sviluppata da Epic Games per le piattaforme Xbox, Gears of War, ma anche una serie animata per adulti.

Supacell

Sul versante dei supereroi bisogna citare Supacell, una serie è ambientata a Londra che segue ciò che accade quando cinque persone comuni sviluppano inaspettatamente dei superpoteri.Il cast comprende Eddie Marsan, Tasin Cole, Nadine Mills, Eric Kofi Abrefa e Calvin Demba.

Parasyte: The Grey

Dalla Corea del Sud arriva una nuova serie horror-sci-fi che avrà come protagonisti Koo Kyo-hwan, So-nee Jeon e Jung Hyun Lee. Basata sulla serie omonima di manga, Parasyte The Grey racconta la storia di un gruppo di umani che combattono contro il male crescente di forme di vita parassitarie non identificate che si nutrono di ospiti umani.

Orbital

E poi c'è Orbitaò, un nuovo progetto sci-fi di Steve Blackman (lo showrunner di The Umbrella Academy) che sta sviluppando una serie thriller di fantascienza per Netflix di cui, però, a oggi, non abbiamo molte informazioni. L'unica cosa che sappiamo è che si tratta di una serie thriller ambientata sulla Stazione Spaziale Internazionale. David e Keith Lynch scriveranno sul progetto.